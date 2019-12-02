Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

"Однажды я завершу работу со сборной Украины": Шева откровенно рассказал о своем будущем

2 декабря, 10:28

Наставник национальной сборной хочет работать в Италии

Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября

Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября / Фото: Reuters

Реклама

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении национальной команды в квалификации Евро-2020 и своих перспективах в карьере.

Читайте также: расписание сборной Украины на Евро-2020 – с кем начинаем борьбу за трофей

"Я доволен и счастлив по итогам квалификации, мы добились хорошего результата с отличной игрой. И уверен и с позитивом смотрю в будущее. Теперь задача – выйти на финальные стадии, я считаю, что мы можем. Можем играть даже против Голландии, с которой встретимся в первом туре. У меня нет сомнений по этому поводу", – рассказал украинский наставник.

Читайте также: Австрийские знакомые – что нужно знать о сопернике Украины на Евро-2020

"Италия может выиграть чемпионат Европы, они хорошо провели квалификацию. Они голодны, Манчини проводит отличную работу. Италия – мой второй дом. Однажды я завершу работу со сборной Украины, и мне хотелось бы начать тренировать итальянскую команду", – отметил Андрей Шевченко.

Также мы сообщали, что Украина – десятая в списке претендентов на победу на Евро. Фаворитом аналитики контор считают действующего чемпиона мира – Францию.

Смотрите также, как Украина переиграла в отборе к Евро-2020 Португалию – 2:1

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Андрей Шевченко Сборная Украины чемпионат Италии

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Барса" и "Реал" побеждают, Лунин сидит в запасе: все результаты 14-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...