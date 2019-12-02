"Однажды я завершу работу со сборной Украины": Шева откровенно рассказал о своем будущем

Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о выступлении национальной команды в квалификации Евро-2020 и своих перспективах в карьере.

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"Я доволен и счастлив по итогам квалификации, мы добились хорошего результата с отличной игрой. И уверен и с позитивом смотрю в будущее. Теперь задача – выйти на финальные стадии, я считаю, что мы можем. Можем играть даже против Голландии, с которой встретимся в первом туре. У меня нет сомнений по этому поводу", – рассказал украинский наставник.

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"Италия может выиграть чемпионат Европы, они хорошо провели квалификацию. Они голодны, Манчини проводит отличную работу. Италия – мой второй дом. Однажды я завершу работу со сборной Украины, и мне хотелось бы начать тренировать итальянскую команду", – отметил Андрей Шевченко.

Также мы сообщали, что Украина – десятая в списке претендентов на победу на Евро. Фаворитом аналитики контор считают действующего чемпиона мира – Францию.

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