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Одноклубник Зинченко ушел к беременной косметологу: фото новой подруги Стоунза

Сегодня, 11:15

Кстати, именно о такой машине, как у партнера украинца, мечтает теннисистка Элина Свитолина

Новая подруга одноклубника Зинченко
Новая подруга одноклубника Зинченко. Фото: The Sun
Одноклубник Зинченко ушел к беременной косметологу: фото новой подруги Стоунза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e0e/3e5/5c8e0e3e5e22e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e0e/3e5/5c8e0e3e5e22e.png Футбол Кстати, именно о такой машине, как у партнера украинца, мечтает теннисистка Элина Свитолина

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз ушел от девушки, родившей ему дочку, к красавице-косметологу, которая на момент встречи с игроком была беременна не от него. О скандальных подробностях из жизни одноклубника украинца Александра Зинченко сообщил британский таблоид The Sun.

Джон Стоунз расстался с Милли Сэвидж после 12-летних отношений. Полтора года назад у пары родился ребенок. На ЧМ-2018 в России Милли с дочкой болели за Джона на трибунах.

Бывшая подруга Стоунза с их общим ребенком. Фото Getty

Футболист оставил жену в доме ценой в 3,4 миллиона фунтов, сказав ей: "Все кончено. Я хочу больше свободы". Теперь центральный защитник живет в том же многоквартирном доме в Манчестере, где проживает главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. Аренда квартиры в нем стоит 6 тысяч фунтов в месяц.

Новая любовь одноклубника Зинченко. Фото The Sun

Между тем новой любовью Стоунза стала косметолог Оливия. Стоунзу – 24. Оливии – 30. Его Lamborghini стоимостью 160 000 фунтов стерлингов стали часто замечать возле косметологического салона Оливии. Интересно, что на момент начала их отношений она была беременна. И вот недавно она родила мальчика.

Кстати, именно о такой машине, как у Стоунза, мечтает первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что "МанСити" отыграл два мяча и вырвал победу у "Суонси" после выхода Зинченко на замену.

Также сообщалось, что Зинченко приписывают роман с теннисисткой Ольгой Янчук.

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Тег Ольга Янчук

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