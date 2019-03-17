Одноклубник Зинченко ушел к беременной косметологу: фото новой подруги Стоунза
Кстати, именно о такой машине, как у партнера украинца, мечтает теннисистка Элина Свитолина
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз ушел от девушки, родившей ему дочку, к красавице-косметологу, которая на момент встречи с игроком была беременна не от него. О скандальных подробностях из жизни одноклубника украинца Александра Зинченко сообщил британский таблоид The Sun.
Джон Стоунз расстался с Милли Сэвидж после 12-летних отношений. Полтора года назад у пары родился ребенок. На ЧМ-2018 в России Милли с дочкой болели за Джона на трибунах.
Бывшая подруга Стоунза с их общим ребенком. Фото Getty
Футболист оставил жену в доме ценой в 3,4 миллиона фунтов, сказав ей: "Все кончено. Я хочу больше свободы". Теперь центральный защитник живет в том же многоквартирном доме в Манчестере, где проживает главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. Аренда квартиры в нем стоит 6 тысяч фунтов в месяц.
Новая любовь одноклубника Зинченко. Фото The Sun
Между тем новой любовью Стоунза стала косметолог Оливия. Стоунзу – 24. Оливии – 30. Его Lamborghini стоимостью 160 000 фунтов стерлингов стали часто замечать возле косметологического салона Оливии. Интересно, что на момент начала их отношений она была беременна. И вот недавно она родила мальчика.
Кстати, именно о такой машине, как у Стоунза, мечтает первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Ранее сообщалось, что "МанСити" отыграл два мяча и вырвал победу у "Суонси" после выхода Зинченко на замену.
Также сообщалось, что Зинченко приписывают роман с теннисисткой Ольгой Янчук.
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