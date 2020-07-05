"Он мне нравится": Жозе Моуринью рассказал, ради кого будет нарушать социальную дистанцию в Англии

Неординарный футбольный тренер Жозе Моуринью удивил неожиданным признанием. Наставник лондонского "Тоттенхэма" признался, что собирается нарушить социальную дистанцию во время ближайшего матча с "Эвертоном". К слову, недавно всплыла история, как Моуринью разбил стол во время матча с "Динамо" в Киеве.

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Встреча "Шпор" и "Ирисок" закроет программу тура английской Премьер-лиги. Смотрите расписание и результаты 33-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится в столице в понедельник вечером. Накануне же Моуринью рассказал о своих особенных чувствах к итальянскому тренера "Эвертона" Карло Анчелотти. Его слова приводит издание goal.com:

"Я думаю, что в футболе все восхищаются Карло и как тренером, и как человеком. Он мне настолько нравится, что я скажу очевидное: Анчелотти – один из топ-тренеров в мире за последние два десятилетия. Считаю, что его возвращение в Англию – большая честь для лиги и "Эвертона". Карло – фантастический парень, и я собираюсь нарушить правило социальной дистанции в один метр, чтобы обнять его".

"Тоттенхэм" после 32 туров занимает девятое место, а "Эвертон" – 11-е, отставая от лондонцев всего на одно очко.

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