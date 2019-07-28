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"Он не слушает никого, даже тренеров": в "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке

28 июля, 19:58

По словам Кадара, с Гармашем разговаривать невозможно, потому что он "просто сам по себе"

Неуравновешенный Гармаш
Неуравновешенный Гармаш. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар объяснил, почему его одноклубник Денис Гармаш так часто получает от арбитров красные карточки. "Гармаш не может остановиться, – разоткровенничался Кадар. – Арбитр говорит ему: "Не говори мне ничего, потому дам желтую карточку". Гармаш говорит, получает предупреждение, высказывает судье дальше, судья предупреждает, что удалит с поля, но он продолжает говорить и его удаляют. Типичный Гармаш".

"Динамо" - "Шахтер" онлайн матча за Суперкубок Украины

"С Гармашем невозможно говорить. Он даже тренеров не слушает. Денис просто сам по себе", – заявил Тамаш Кадар.

Как Гармаш заработал удаление в апрельской игре с "Шахтером", боднув Мораеса а-ля Зидан – Матерацци в финале ЧМ-2006:

Вместе с тем, говоря о Денисе Гармаше, венгерский легионер "Динамо" Тамаш Кадар добавил: "Я бы хотел с ним общаться, потому что он действительно очень веселый парень. Я смотрю на него и уже смеюсь, потому что знаю, что он скажет какую х###ю. Но на него невозможно обижаться".

Где смотреть "Шахтер" - "Динамо" Суперкубок 28 июля

Как мы писали ранее, "Динамо" может избавится от Дениса Гармаша. На высокооплачиваемого полузащитника киевлян претендует новичок турецкой Суперлиги "Денизлиспор". Поговаривают об аренде.

Смотрите, как Гармаш забивает за "Динамо"

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Денис Гармаш, Тамаш Кадар

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Источник:

ua.tribuna.com

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