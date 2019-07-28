"Он не слушает никого, даже тренеров": в "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке

По словам Кадара, с Гармашем разговаривать невозможно, потому что он "просто сам по себе"

Неуравновешенный Гармаш. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар объяснил, почему его одноклубник Денис Гармаш так часто получает от арбитров красные карточки. "Гармаш не может остановиться, – разоткровенничался Кадар. – Арбитр говорит ему: "Не говори мне ничего, потому дам желтую карточку". Гармаш говорит, получает предупреждение, высказывает судье дальше, судья предупреждает, что удалит с поля, но он продолжает говорить и его удаляют. Типичный Гармаш".

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"С Гармашем невозможно говорить. Он даже тренеров не слушает. Денис просто сам по себе", – заявил Тамаш Кадар.

Как Гармаш заработал удаление в апрельской игре с "Шахтером", боднув Мораеса а-ля Зидан – Матерацци в финале ЧМ-2006:

Вместе с тем, говоря о Денисе Гармаше, венгерский легионер "Динамо" Тамаш Кадар добавил: "Я бы хотел с ним общаться, потому что он действительно очень веселый парень. Я смотрю на него и уже смеюсь, потому что знаю, что он скажет какую х###ю. Но на него невозможно обижаться".

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Как мы писали ранее, "Динамо" может избавится от Дениса Гармаша. На высокооплачиваемого полузащитника киевлян претендует новичок турецкой Суперлиги "Денизлиспор". Поговаривают об аренде.

Смотрите, как Гармаш забивает за "Динамо"

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