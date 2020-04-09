"Она чувствовала сильную боль в груди": жена знаменитого голландца заразилась коронавирусом

Арьен Роббен рассказал о состоянии своей жены, у которой диагностировали коронавирус

Жена бывшего игрока мюнхенской "Баварии" и сборной Нидерландов Арьена Роббена Бернадьен заразилась коронавирусом. Об этом сообщил сам бывший футболист. Ранее мы писали, что жена бывшего капитана "Динамо" Ирина Морозюк переболела коронавирусом.

"Она чувствовала себя очень плохо. Хуже всего было то, что она чувствовала сильную боль в груди, было тяжело дышать. К счастью, в последние дни состояние супруги нормализировалось", – сказал Роббен.

Кстати, ранее мы писали историю, как у Роббена сорвался трансфер в "Манчестер Юнайтед". Нидерландец был на просмотре в "МЮ", но ему не понравился запах на базе. А спустя некоторое время он перешел в другой английский клуб – "Челси".

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За свою карьеру Роббен становился чемпионом Нидерландов, дважды – Англии, один раз побеждал в Испании и восемь раз выигрывал Бундеслигу. Также с "Баварией" он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Со сборной Нидерландов играл в финале ЧМ-2010, завоевал "бронзу" Евро-2004 и ЧМ-2014.

Напомним, что несколько дней назад от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио ушла из жизни в родной Барселоне.

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