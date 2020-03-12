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Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса у одноклубника

12 марта, 12:59

Богдан Юрков

5-кратный обладатель "Золотого мяча" намерен пересидеть пандемию у себя на Мадейре

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду решил не возвращаться в итальянский Турин из-за коронавируса, подтвержденного у его одноклубника Даниэле Ругани. Португалец уже предупредил об этом руководство клуба, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.

В настоящий момент Роналду находится на Мадейре (Португалия), куда он приехал на празднование дня рождения своей сестры. Назад он должен был вернуться 12 марта. При этом сообщалось, что правительство Португалии из-за вспышки коронавируса запретило полеты в Италию, однако Роналду получил специальное разрешение улететь в Турин на частном самолете. Впрочем, как теперь стало понятно, Криштиану этим разрешением в ближайшее время и не воспользуется.

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Напомним, накануне на официальном сайте "Ювентуса" сообщили, что у защитника туринцев Даниэле Ругани диагностировали коронавирус. Клуб изолирует футболиста, а также всех, кто с ним контактировал. "Я в порядке, – отметил при этом у себя в Instagram сам Ругани. – Призываю всех соблюдать правила предосторожности, потому что вирус не делает исключений!"

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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