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Они не уступили коронавирусу: всего две страны в Европе продолжают футбольные чемпионаты

17 марта, 22:05

Вадим Авдасев

Матчи в Беларуси и Турции проходят со зрителями на трибунах

В связи с пандемией коронавируса в мире большинство спортивных соревнований отменены или перенесены. Так в Европе остановили почти все футбольные чемпионаты. Например, все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок. Но осталось две страны, которые не сдались коронавирусу и продолжают играть, как ни в чем не бывало.

Напомним, сегодня провели экстренное совещание с представителями 55 национальных ассоциаций и чемпионатов о том, как завершать сезон 2019/2020, и УЕФА принял решение перенести на год Евро-2020. Единственные страны, которые в Старом Свете не будут останавливать национальный чемпионат, – это Турция и Беларусь.

Во вторник Белорусская федерация футбола сообщила, что намеченный на 19 марта старт национального чемпионата в высшей лиге начнется без сдвига сроков. Причем матчи пройдут со зрителями. На данный момент в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В Турции по официальным данным зарегистрировано 18 случаев заражения и ни одного летального.

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чемпионат Турции чемпионат Беларуси коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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