"Они писали, что убьют жену и сломают мне ноги": капитан "Арсенала" выступил с шокирующим заявлением

Гранит Джака / Фото: Reuters

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Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака прокомментировал события, которые произошли в прошлом туре чемпионата Англии. Тогда футболист послал болельщиков, которые были на трибунах.

"Хотел бы объяснить свои действия. Я все обдумал, и это лучше, чем предпринимать что-то сгоряча. То, что происходило во время моей замены, задело меня. Я люблю этот клуб и отдаю все силы на поле и за его пределами. Но болельщики оскорбляли меня во время матчей, я получал ужасные сообщения в соцсетях. Люди писали что-то вроде "Мы сломаем тебе ноги. Убьем твою жену. Пусть у твоей дочери будет рак", – начал игрок.

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"Это взбесило меня, и я дошел до точки кипения. Поэтому я показал неуважение определенной группе фанатов "Арсенала". Я этого не хотел – жаль, что люди восприняли ситуацию так. Хочу, чтобы мы вернулись к взаимному уважению и не забывали о том, что любим футбол. Давайте двигаться вперед вместе и смотреть в будущее с позитивом", – написал Джака в Instagram.

Позже главный тренер команды Унаи Эмери заявил, что Гранит Джака пропустит матч с "Вулверхэмптоном".

Также добавим, что ФИФА хочет забрать к себе легендарного наставника "Арсенала". Арсен Венгер может получить должность в организации.

Как забивал Николя Пепе, смотрите в обзоре матча "Арсенал" – "Витория", который завершился со счетом 3:2

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