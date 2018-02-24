Онлайн 28 тура чемпионата Англии: "Челси" едет в гости к "Манчестер Юнайтед"
Расписание и результаты 28 тура Премьер-лиги, турнирная таблица
В центральном матче 28 тура Премьер-лиги встретятся два принципиальных соперника - "Манчестер Юнайтед" и "Челси". В турнирной таблице команды разделяет всего три очка, поэтому победа в этой встрече будет на вес золота.
К тому же не стоит забывать, что "Челси" – бывший клуб нынешнего наставника "МЮ" Жозе Моуринью. Для него противостояние с лондонцами всегда принципиальное.
На неделе оба клуба принимали участие в матчах Лиги чемпионов – "Челси" сыграл вничью с "Барселоной" (1:1). А "Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Севильей" (0:0).
Лидер турнирной таблицы на этих выходных не сыграет в чемпионате – "Манчестер Сити" предстоит сыграть в финале Кубка Лиги с "Арсеналом". Их очный поединок в Премьер-лиге перенесен на 1 марта.
Суббота, 24 февраля
14:30 "Лестер" – "Сток Сити" – 1:1
17:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"
17:00 "Брайтон" – "Суонси"
17:00 "Бернли" – "Саутгемптон"
17:00 "Ливерпуль" – "Вест Хэм" – Футбол-1
17:00 "Вест Бромвич"- "Хаддерсфилд"
19:30 "Уотфорд" – "Эвертон" – Футбол-2
Воскресенье, 25 февраля
14:00 "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" – Футбол-2
16:05 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – Футбол-2
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|27
|23
|3
|1
|79-20
|72
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|27
|17
|5
|5
|51-19
|56
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|27
|15
|9
|3
|61-31
|54
|4
|ЧЕЛСИ
|27
|16
|5
|6
|49-23
|53
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|27
|15
|7
|5
|52-24
|52
|6
|АРСЕНАЛ
|27
|13
|6
|8
|51-36
|45
|7
|ЛЕСТЕР
|28
|9
|9
|10
|40-41
|36
|8
|БЕРНЛИ
|27
|9
|9
|9
|21-24
|36
|9
|ЭВЕРТОН
|27
|9
|7
|11
|32-46
|34
|10
|БОРНМУТ
|27
|8
|7
|12
|31-41
|31
|11
|УОТФОРД
|27
|8
|6
|13
|37-47
|30
|12
|ВЕСТ ХЭМ
|27
|7
|9
|11
|34-46
|30
|13
|НЬЮКАСЛ
|27
|7
|7
|13
|25-36
|28
|14
|БРАЙТОН
|27
|6
|10
|11
|22-36
|28
|15
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|27
|6
|9
|12
|25-42
|27
|16
|СУОНСИ
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|17
|ХАДДЕРСФИЛД
|27
|7
|6
|14
|23-47
|27
|18
|САУТГЕМПТОН
|27
|5
|11
|11
|28-40
|26
|19
|СТОК СИТИ
|28
|6
|8
|14
|28-54
|26
|20
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|27
|3
|11
|13
|21-40
|20
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