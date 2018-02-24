Онлайн 28 тура чемпионата Англии: "Челси" едет в гости к "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 12:38

Расписание и результаты 28 тура Премьер-лиги, турнирная таблица

фото AFP
фото AFP

В центральном матче 28 тура Премьер-лиги встретятся два принципиальных соперника -  "Манчестер Юнайтед" и "Челси". В турнирной таблице команды разделяет всего три очка, поэтому победа в этой встрече будет на вес золота.

К тому же не стоит забывать, что "Челси" – бывший клуб нынешнего наставника "МЮ" Жозе Моуринью. Для него противостояние с лондонцами всегда принципиальное.

На неделе оба клуба принимали участие в матчах Лиги чемпионов – "Челси" сыграл вничью с "Барселоной" (1:1). А "Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Севильей" (0:0).

Лидер турнирной таблицы на этих выходных не сыграет в чемпионате – "Манчестер Сити" предстоит сыграть в финале Кубка Лиги с "Арсеналом". Их очный поединок в Премьер-лиге перенесен на 1 марта.

Суббота, 24 февраля

14:30 "Лестер" – "Сток Сити" – 1:1

17:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"

17:00 "Брайтон" – "Суонси"

17:00 "Бернли" – "Саутгемптон"

17:00 "Ливерпуль" – "Вест Хэм" – Футбол-1

17:00 "Вест Бромвич"- "Хаддерсфилд"

19:30 "Уотфорд" – "Эвертон" – Футбол-2

Воскресенье, 25 февраля

14:00 "Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" – Футбол-2

16:05 "Манчестер Юнайтед" – "Челси" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 27 23 3 1 79-20 72
2  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 27 17 5 5 51-19 56
3  ЛИВЕРПУЛЬ 27 15 9 3 61-31 54
4  ЧЕЛСИ 27 16 5 6 49-23 53
5  ТОТТЕНХЭМ 27 15 7 5 52-24 52
6  АРСЕНАЛ 27 13 6 8 51-36 45
7  ЛЕСТЕР 28 9 9 10 40-41 36
8  БЕРНЛИ 27 9 9 9 21-24 36
9  ЭВЕРТОН 27 9 7 11 32-46 34
10  БОРНМУТ 27 8 7 12 31-41 31
11  УОТФОРД 27 8 6 13 37-47 30
12  ВЕСТ ХЭМ 27 7 9 11 34-46 30
13  НЬЮКАСЛ 27 7 7 13 25-36 28
14  БРАЙТОН 27 6 10 11 22-36 28
15  КРИСТАЛ ПЭЛАС 27 6 9 12 25-42 27
16  СУОНСИ 27 7 6 14 20-37 27
17  ХАДДЕРСФИЛД 27 7 6 14 23-47 27
18  САУТГЕМПТОН 27 5 11 11 28-40 26
19  СТОК СИТИ 28 6 8 14 28-54 26
20  ВЕСТ БРОМВИЧ 27 3 11 13 21-40 20


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