Онлайн 36-го тура чемпионата Италии: "Ювентус" в шаге от чемпионства
Расписание и результаты 36 тура Серии А, турнирная таблица
В 36-м туре чемпионата Италии может определится новый чемпион Италии. Для этого лидеру турнирной таблицы "Ювентусу" нужно обыграть "Болонью" и надеяться, что их земляки из "Торино" отберут очки у "Наполи".
Суббота, 5 мая
19:00 "Милан" – "Верона" – 4:1
21:45 "Ювентус" – "Болонья" – 3:1
Воскресенье, 6 мая
13:30 "Удинезе" – "Интер" – 0:4
16:00 "Кьево" – "Кротоне" – 2:1
16:00 "Дженоа" – "Фиорентина" – 2:3
16:00 "Лацио" – "Аталанта" – 1:1
16:00 СПАЛ – "Беневенто" – 2:0
16:00 "Наполи – "Торино" – 2:2
19:00 "Сассуоло" – "Сампдория" – 1:0
21:45 "Кальяри" – "Рома" – 0:1
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|36
|29
|4
|3
|84-23
|91
|2
|НАПОЛИ
|36
|26
|7
|3
|73-28
|85
|3
|РОМА
|36
|22
|7
|7
|60-28
|73
|4
|ЛАЦИО
|36
|21
|8
|7
|85-44
|71
|5
|ИНТЕР
|36
|19
|12
|5
|62-26
|69
|6
|МИЛАН
|36
|17
|9
|10
|50-40
|60
|7
|АТАЛАНТА
|36
|16
|11
|9
|56-37
|59
|8
|ФИОРЕНТИНА
|36
|16
|9
|11
|53-40
|57
|9
|САМПДОРИЯ
|36
|16
|6
|14
|55-55
|54
|10
|ТОРИНО
|36
|11
|15
|10
|50-44
|48
|11
|ДЖЕНОА
|36
|11
|8
|17
|32-40
|41
|12
|САССУОЛО
|36
|10
|10
|16
|27-57
|40
|13
|БОЛОНЬЯ
|36
|11
|6
|19
|39-49
|39
|14
|СПАЛ
|36
|7
|14
|15
|35-56
|35
|15
|УДИНЕЗЕ
|36
|10
|4
|22
|46-63
|34
|16
|КРОТОНЕ
|36
|9
|7
|20
|37-62
|34
|17
|КЬЕВО
|36
|8
|10
|18
|33-58
|34
|18
|КАЛЬЯРИ
|36
|9
|6
|21
|31-61
|33
|19
|ВЕРОНА
|36
|7
|4
|25
|29-75
|25
|20
|БЕНЕВЕНТО
|36
|5
|3
|28
|32-83
|18
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