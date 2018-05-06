Онлайн 36-го тура чемпионата Италии: "Ювентус" в шаге от чемпионства

5 Мая 2018, 23:46

Расписание и результаты 36 тура Серии А, турнирная таблица

Фото AFP
Фото AFP

В 36-м туре чемпионата Италии может определится новый чемпион Италии. Для этого лидеру турнирной таблицы "Ювентусу" нужно обыграть "Болонью" и надеяться, что их земляки из "Торино" отберут очки у "Наполи".

Суббота, 5 мая

19:00 "Милан" – "Верона" – 4:1

21:45 "Ювентус" – "Болонья" – 3:1

Воскресенье, 6 мая

13:30 "Удинезе" – "Интер" – 0:4

16:00 "Кьево" – "Кротоне" – 2:1

16:00 "Дженоа" – "Фиорентина" – 2:3

16:00 "Лацио" – "Аталанта" – 1:1

16:00 СПАЛ – "Беневенто" – 2:0

16:00 "Наполи – "Торино" – 2:2

19:00 "Сассуоло" – "Сампдория" – 1:0

21:45 "Кальяри" – "Рома" – 0:1

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 36 29 4 3 84-23 91
2  НАПОЛИ 36 26 7 3 73-28 85
3  РОМА 36 22 7 7 60-28 73
4  ЛАЦИО 36 21 8 7 85-44 71
5  ИНТЕР 36 19 12 5 62-26 69
6  МИЛАН 36 17 9 10 50-40 60
7  АТАЛАНТА 36 16 11 9 56-37 59
8  ФИОРЕНТИНА 36 16 9 11 53-40 57
9  САМПДОРИЯ 36 16 6 14 55-55 54
10  ТОРИНО 36 11 15 10 50-44 48
11  ДЖЕНОА 36 11 8 17 32-40 41
12  САССУОЛО 36 10 10 16 27-57 40
13  БОЛОНЬЯ 36 11 6 19 39-49 39
14  СПАЛ 36 7 14 15 35-56 35
15  УДИНЕЗЕ 36 10 4 22 46-63 34
16  КРОТОНЕ 36 9 7 20 37-62 34
17  КЬЕВО 36 8 10 18 33-58 34
18  КАЛЬЯРИ 36 9 6 21 31-61 33
19  ВЕРОНА 36 7 4 25 29-75 25
20  БЕНЕВЕНТО 36 5 3 28 32-83 18

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