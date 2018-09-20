Онлайн матча Лиги Европы "Динамо" – "Астана"

Сегодня, 16:49

Текстовая трансляция матча первого тура группового этапа с фото, видео и комментариями

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В четверг, 20 сентября, киевское "Динамо" стартует в групповом этапе Лиги Европы. В первом туре соперником киевлян станет "Астана" из столицы Казахстана. Матч начнется в 19:55 по киевскому времени. Мы проведем тестовую онлайн трансляцию с писанием всех опасных моментов, видео голов и яркими кадрами с матча. Анонс матча "Динамо" – "Астана" есть на нашем сайте

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "АСТАНА" – 0:0

Ранее команды между собой не пересекались, так как "Астана" была создана только в 2009 году и первоначально носила название "Локомотив". Впрочем, за такой короткий срок клуб уже успел четырежды выиграть национальный чемпионат, по три раза – Кубок и Суперкубок страны, а также заявить о себе в еврокубках: в сезоне 2015/16 годов "Астана" играла в группе Лиги чемпионов и даже отбирала очки у мадридского "Атлетико", а в прошлом сезоне дошла до 1/16 финала Лиги Европы.

"Динамо" начало еврокубковую кампанию с отбора в Лигу чемпионов, где сначала по сумме двух матчей обыграло чешскую "Славию", а затем уступило голландскому "Аяксу". В Лиге Европы перед командой поставлена задача выйти из группы. Об этом рассказал Александр Хацкевич накануне матча с "Астаной".

Букмекеры о матче "Динамо" – "Астана":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.65, на ничью – 3.60, на победу "Астаны" – 6.00.

Статус фаворита украинской команды подтверждается и разницей в суммарной стоимости футболистов. Так, transfermarkt.com оценивает состав киевлян в 67 миллионов евро. Стоимость всей "Астаны" почти в три раза меньше – 24 миллиона евро. При этом самым дорогим футболистом "Динамо" является Виктор Цыганков – 8 миллионов евро, а у казахстанцев – вингер Педро Энрике, арендованный у ПАОКа – 3 млн евро. Хотя игроки "Астаны" перед матчей не проявляли уважения к фавориту. "Играли с соперниками посильнее", заявлял один из игроков команды.
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Сегодня|Спорт

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