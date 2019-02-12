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Раунд 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание и результаты

Вчера, 21:50

Даты и время начала матчей стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, котировки букмекеров на проход

Стартовал плей-офф Лиги чемпионов
Стартовал плей-офф Лиги чемпионов. Фото: AFP
Раунд 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание и результаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/323/795/5c63237959b6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/323/795/5c63237959b6f.jpg Футбол Даты и время начала матчей стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, котировки букмекеров на проход

В середине февраля после зимней паузы возобновилась Лига чемпионов. Ниже – расписание, время начала, трансляции и результаты всех поединков стадии 1/8 финала.

ПЕРВЫЕ МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА

12 февраля

22:00 "МЮ" – "ПСЖ" – 0:2
ТВ: Футбол 1, онлайн матча "МЮ" – "ПСЖ"
Котировки на проход: 2.20 – 1.70

22:00 "Рома" – "Порту" – 2:1
ТВ: Футбол 2, онлайн матча "Рома" – "Порту"
Котировки на проход: 1.80 – 2.00

13 февраля

22:00 "Аякс" – "Реал"
ТВ: Футбол 2, онлайн матча "Аякс" – "Реал"
Котировки на проход: 4.20 – 1.25

22:00 "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д
ТВ: Футбол 1, онлайн матча "Тоттенхэм" – "Боруссия"
Котировки на проход: 2.00 – 1.80

19 февраля

22:00 "Ливерпуль" – "Бавария"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 1.80 – 2.00

22:00 "Лион" – "Барселона"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 7.80 – 1.10

20 февраля

22:00 "Атлетико" – "Ювентус"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 2.70 – 1.50

22:00 "Шальке" – "Манчестер Сити"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 11.9 – 1.05

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА

5 марта

22:00 "Боруссия" Д – "Тоттенхэм"

22:00 "Реал" – "Аякс"

6 марта

22:00 "ПСЖ" – "МЮ"

22:00 "Порту" – "Рома"

12 марта

22:00 "Ювентус" – "Атлетико"

22:00 "Манчестер Сити" – "Шальке"

13 марта

22:00 "Барселона" – "Лион"

22:00 "Бавария" – "Ливерпуль"

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Тег расписание, Лига чемпионов, результаты, плей-офф

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