Раунд 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание и результаты
Даты и время начала матчей стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, котировки букмекеров на проход
В середине февраля после зимней паузы возобновилась Лига чемпионов. Ниже – расписание, время начала, трансляции и результаты всех поединков стадии 1/8 финала.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА
12 февраля
22:00 "МЮ" – "ПСЖ" – 0:2
ТВ: Футбол 1, онлайн матча "МЮ" – "ПСЖ"
Котировки на проход: 2.20 – 1.70
22:00 "Рома" – "Порту" – 2:1
ТВ: Футбол 2, онлайн матча "Рома" – "Порту"
Котировки на проход: 1.80 – 2.00
13 февраля
22:00 "Аякс" – "Реал"
ТВ: Футбол 2, онлайн матча "Аякс" – "Реал"
Котировки на проход: 4.20 – 1.25
22:00 "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д
ТВ: Футбол 1, онлайн матча "Тоттенхэм" – "Боруссия"
Котировки на проход: 2.00 – 1.80
19 февраля
22:00 "Ливерпуль" – "Бавария"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 1.80 – 2.00
22:00 "Лион" – "Барселона"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 7.80 – 1.10
20 февраля
22:00 "Атлетико" – "Ювентус"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 2.70 – 1.50
22:00 "Шальке" – "Манчестер Сити"
ТВ: Футбол 1/Футбол 2
Котировки на проход: 11.9 – 1.05
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА
5 марта
22:00 "Боруссия" Д – "Тоттенхэм"
22:00 "Реал" – "Аякс"
6 марта
22:00 "ПСЖ" – "МЮ"
22:00 "Порту" – "Рома"
12 марта
22:00 "Ювентус" – "Атлетико"
22:00 "Манчестер Сити" – "Шальке"
13 марта
22:00 "Барселона" – "Лион"
22:00 "Бавария" – "Ливерпуль"
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