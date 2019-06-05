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Онлайн видео голов матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

5 июня, 04:30

Голы и лучшие моменты стартового матча финального турнира Лиги наций в Португалии

Фото: AFP

Сборная Португалии и Швейцарии сойдутся в стартовом матче финального турнира Лиги наций. Матч состоится 5 июня на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 21:45 по киевскому времени. Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. На нашем сайте есть список, где смотреть матч Португалия – Швейцария онлайн.

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

В режиме онлайн на нашем сайте будут появляться все забитые голы в матче Португалия – Швейцария и обзор всех опасных моментов.

В мини-турнире примут участие четыре команды-победители группового этапа в элитном дивизионе: Португалия, Швейцария, Англия и Голландия. Финалисты определятся по итогам одной встречи, если победитель не будет известен после окончания основного времени, нас ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев турнира: коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша – 1.65, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 5.50. Эксперты не верят, что в матче будет дополнительное время (1.26), но в случае серии пенальти шансов выиграть больше у фаворита (11.00 против 17.00).

Кстати, Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:

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Сегодня|Спорт

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