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Перед жеребьевкой Евро-2020 Украину опустили в рейтинге ФИФА. Падает и Россия

28 ноября, 12:31

После ничейного матча с сербами команда Андрея Шевченко переместилась с 22-й на 24-ю позицию

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Перед жеребьевкой финальной части Евро-2020, которая состоится 30 ноября, ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украинская национальная команда опустилась в нем на две строчки, по сравнению с октябрем, и занимает теперь 24-е место. У подопечных Андрея Шевченко – 1537 очков. Над "сине-желтыми" – США и Уэльс Гарета Бейла. Под нами – Весесуэла и Австрия.

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Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: Reuters

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Добавим, что Нидерланды, которые точно будут соперником Украины по группе на Евро-2020, упали c 12-й на 14-ю строчку мирового рейтинга. Упала, кстати, и Россия – с 37-го на 38-е место.

Лидерство в рейтинге футбольных сборных мира сохранила сборная Бельгии, за ней следуют Франция, Бразилия, Англия, Уругвай и Хорватия.

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Рейтинг сборных от ФИФА

  • 1. Бельгия – 1765 пунктов
  • 2. Франция – 1733
  • 3. Бразилия – 1712
  • 4. Англия – 1661
  • 5. Уругвай – 1645
  • 6 (7). Хорватия – 1642
  • 7 (6). Португалия – 1639
  • 8. Испания – 1636
  • 9. Аргентина – 1623
  • 10. Колумбия – 1622...
  • 14 (12). Нидерланды – 1604
  • 24 (22). Украина – 1537

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Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины рейтинг ФИФА сборная Голландии Евро-2020

Источник: FIFA.com

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