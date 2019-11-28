Перед жеребьевкой Евро-2020 Украину опустили в рейтинге ФИФА. Падает и Россия

После ничейного матча с сербами команда Андрея Шевченко переместилась с 22-й на 24-ю позицию

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Перед жеребьевкой финальной части Евро-2020, которая состоится 30 ноября, ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Украинская национальная команда опустилась в нем на две строчки, по сравнению с октябрем, и занимает теперь 24-е место. У подопечных Андрея Шевченко – 1537 очков. Над "сине-желтыми" – США и Уэльс Гарета Бейла. Под нами – Весесуэла и Австрия.

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Сборная Украины / Фото: Reuters

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Добавим, что Нидерланды, которые точно будут соперником Украины по группе на Евро-2020, упали c 12-й на 14-ю строчку мирового рейтинга. Упала, кстати, и Россия – с 37-го на 38-е место.

Лидерство в рейтинге футбольных сборных мира сохранила сборная Бельгии, за ней следуют Франция, Бразилия, Англия, Уругвай и Хорватия.

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Рейтинг сборных от ФИФА

1. Бельгия – 1765 пунктов

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6 (7). Хорватия – 1642

7 (6). Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622...

14 (12). Нидерланды – 1604

24 (22). Украина – 1537

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Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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