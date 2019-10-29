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Опасный Шовковский поупражнялся в стрельбе из пистолета

29 октября, 15:02

Тренер сборной Украины очень любит оружие

Шовковский в Швейцарии

Шовковский в Швейцарии / Фото: Instagram

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Известный украинский голкипер Александр Шовковский, ассистент главного тренера сборной Украины, поупражнялся в стрельбе из пистолетов.

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"Глок с 9мм патроном и Desert Eagle c патроном 50 Action Express – патрон калибра 12,7 мм. Разработанный в 1988 году для израильского пистолета Desert Eagle. Один из самых мощных унитарных пистолетных патронов в мире. Имеет тупоконечную пулю, которая обуславливает огромное останавливающее действие данного патрона", – написал Шовковский в Instagram.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020. Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко – претендент № 10.

Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Смотрите, как сборная Украины переиграла в Киеве Португалию

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Александр Шовковский Сборная Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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