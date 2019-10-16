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Как у России: букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020

16 октября, 16:10

Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко - претендент №10

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Букмекеры обновили котировки на победителя Евро-2020 после завершения октябрьской части матчей отборочного цикла. Напомним, в финальную часть турнира уже пробились шесть сборных – кроме Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России. Осталось определить еще 18 участников Евро.

Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию

Главным претендентом на выигрыш Евро-2020 аналитики называют команду, которая еще не гарантировала себе участие в финальной части. Это – сборная Франции. На завоевание действующими чемпионами мира титула чемпионов Европы следующего года установлен коэффициент 4,50. Вторым фаворитом считают Англию – отметим, что именно эта страна (лондонский стадион "Уэмбли") примет решающую стадию Евро-2020 – оба полуфинала и финал.

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Далее в списке фаворитов ЧЕ-2020 значатся Испания, Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Португалия и Хорватия. Наконец, статус десятого по шансам претендента на выигрыш Евро делят сразу семь команд, среди которых сборные Украины и России. Если поставить на завоевание ими титула чемпионов Европы сейчас, можно получить 75-кратный навар.

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Напомним, после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Такую задачу озвучил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

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В свою очередь, форвард сборной Украины Роман Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев, попросил спокойно отнестись к обыгрышу действующих чемпионов Европы и их мегазвезды Криштиану Роналду. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – заявил Яремчук.

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Полные котировки на победителя чемпионата Европы-2020

  • Франция – 4.50
  • Англия – 6.00
  • Испания – 8.00
  • Бельгия – 8.00
  • Германия – 9.00
  • Голландия – 10.0
  • Италия – 17.0
  • Португалия – 17.0
  • Хорватия – 25.0
  • УКРАИНА – 81.0
  • Швейцария – 81.0
  • Дания – 81.0
  • Сербия – 81.0
  • Турция – 81.0
  • Польша – 81.0
  • Россия – 81.0
  • Австрия – 101.0
  • Швеция – 101.0
  • Уэльс – 121.0
  • Словакия – 151.0
  • Босния и Герцеговина – 151.0
  • Чехия – 151.0
  • Ирландия – 201.0
  • Норвегия – 201.0
  • Исландия – 251.0
  • Словения – 251.0
  • Венгрия – 251.0
  • Греция – 251.0
  • Румыния – 251.0
  • Северная Ирландия – 321.0
  • Армения – 321.0

Ранее Андрей Павелко отказался называть цель сборной Украины на Евро-2020. "По поводу задач – не будем забегать вперед... Будем решать их шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – сказал президент Украинской ассоциации футбола.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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