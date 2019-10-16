Как у России: букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020

Букмекеры обновили котировки на победителя Евро-2020 после завершения октябрьской части матчей отборочного цикла. Напомним, в финальную часть турнира уже пробились шесть сборных – кроме Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России. Осталось определить еще 18 участников Евро.
Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию
Главным претендентом на выигрыш Евро-2020 аналитики называют команду, которая еще не гарантировала себе участие в финальной части. Это – сборная Франции. На завоевание действующими чемпионами мира титула чемпионов Европы следующего года установлен коэффициент 4,50. Вторым фаворитом считают Англию – отметим, что именно эта страна (лондонский стадион "Уэмбли") примет решающую стадию Евро-2020 – оба полуфинала и финал.
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Далее в списке фаворитов ЧЕ-2020 значатся Испания, Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Португалия и Хорватия. Наконец, статус десятого по шансам претендента на выигрыш Евро делят сразу семь команд, среди которых сборные Украины и России. Если поставить на завоевание ими титула чемпионов Европы сейчас, можно получить 75-кратный навар.
Напомним, после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Такую задачу озвучил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.
Смотрите обзор матча Кипр – Россия (0:5)
В свою очередь, форвард сборной Украины Роман Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев, попросил спокойно отнестись к обыгрышу действующих чемпионов Европы и их мегазвезды Криштиану Роналду. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – заявил Яремчук.
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Полные котировки на победителя чемпионата Европы-2020
- Франция – 4.50
- Англия – 6.00
- Испания – 8.00
- Бельгия – 8.00
- Германия – 9.00
- Голландия – 10.0
- Италия – 17.0
- Португалия – 17.0
- Хорватия – 25.0
- УКРАИНА – 81.0
- Швейцария – 81.0
- Дания – 81.0
- Сербия – 81.0
- Турция – 81.0
- Польша – 81.0
- Россия – 81.0
- Австрия – 101.0
- Швеция – 101.0
- Уэльс – 121.0
- Словакия – 151.0
- Босния и Герцеговина – 151.0
- Чехия – 151.0
- Ирландия – 201.0
- Норвегия – 201.0
- Исландия – 251.0
- Словения – 251.0
- Венгрия – 251.0
- Греция – 251.0
- Румыния – 251.0
- Северная Ирландия – 321.0
- Армения – 321.0
Ранее Андрей Павелко отказался называть цель сборной Украины на Евро-2020. "По поводу задач – не будем забегать вперед... Будем решать их шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – сказал президент Украинской ассоциации футбола.
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