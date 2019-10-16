Как у России: букмекеры обновили шансы Украины на выигрыш Евро-2020

Главным фаворитом Евро называют команду, которая туда еще даже не пробилась. Шевченко - претендент №10

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Букмекеры обновили котировки на победителя Евро-2020 после завершения октябрьской части матчей отборочного цикла. Напомним, в финальную часть турнира уже пробились шесть сборных – кроме Украины, обыгравшей в Киеве Португалию, это команды Испании, Бельгии, Италии, Польши и России. Осталось определить еще 18 участников Евро.

Смотрите, как Украина обыгрывала Португалию

Главным претендентом на выигрыш Евро-2020 аналитики называют команду, которая еще не гарантировала себе участие в финальной части. Это – сборная Франции. На завоевание действующими чемпионами мира титула чемпионов Европы следующего года установлен коэффициент 4,50. Вторым фаворитом считают Англию – отметим, что именно эта страна (лондонский стадион "Уэмбли") примет решающую стадию Евро-2020 – оба полуфинала и финал.

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Далее в списке фаворитов ЧЕ-2020 значатся Испания, Бельгия, Германия, Голландия, Италия, Португалия и Хорватия. Наконец, статус десятого по шансам претендента на выигрыш Евро делят сразу семь команд, среди которых сборные Украины и России. Если поставить на завоевание ими титула чемпионов Европы сейчас, можно получить 75-кратный навар.

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Напомним, после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Такую задачу озвучил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

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В свою очередь, форвард сборной Украины Роман Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев, попросил спокойно отнестись к обыгрышу действующих чемпионов Европы и их мегазвезды Криштиану Роналду. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – заявил Яремчук.

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Полные котировки на победителя чемпионата Европы-2020

Франция – 4.50

Англия – 6.00

Испания – 8.00

Бельгия – 8.00

Германия – 9.00

Голландия – 10.0

Италия – 17.0

Португалия – 17.0

Хорватия – 25.0

УКРАИНА – 81.0

Швейцария – 81.0

Дания – 81.0

Сербия – 81.0

Турция – 81.0

Польша – 81.0

Россия – 81.0

Австрия – 101.0

Швеция – 101.0

Уэльс – 121.0

Словакия – 151.0

Босния и Герцеговина – 151.0

Чехия – 151.0

Ирландия – 201.0

Норвегия – 201.0

Исландия – 251.0

Словения – 251.0

Венгрия – 251.0

Греция – 251.0

Румыния – 251.0

Северная Ирландия – 321.0

Армения – 321.0

Ранее Андрей Павелко отказался называть цель сборной Украины на Евро-2020. "По поводу задач – не будем забегать вперед... Будем решать их шаг за шагом. Команда с каждым матчем улучшает свою игру, болельщики это хорошо видят", – сказал президент Украинской ассоциации футбола.

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