Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Дальше без "Динамо", "Селтика" и "Ференцвароша"

/ Фото: AFP

Во вторник, 13 августа состоялись повторные матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Таким образом, определились пары, которые в раунде плей-офф будут соревноваться за право сыграть на групповом этапе турнира.

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"Динамо" (Загреб) – "Русенборг" (Норвегия)

"Славия" (Прага) – "Клуж" (Румыния)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия)

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АПОЭЛ (Кипр) – "Аякс" (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия)

Матчи состоятся 20/21-го и 27/28-го августа.

Напомним, что в третьем раунде квалификации участвовало киевское "Динамо", однако команда Александра Хацкевича уступила "Брюгге". Вице-чемпион Украины вместе с другими неудачниками пути представителей лиг ("Базель", "Башакшехир" и "Порту) автоматически продолжит участие в групповом этапе Лиги Европы.

Также вылетели в Лигу Европы "Ференцварош" Сергея Реброва и "Селтик" Марьяна Шведа. Из украинцев в раунде плей-офф участие примет лишь Эдуард Соболь, которому предстоит сразиться с австрийским ЛАСКом.

Как мы писали ранее, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад

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