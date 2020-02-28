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Опрос: выберите желанного соперника для "Шахтера" в Лиге Европы

28 февраля, 09:11

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 28 февраля, "Шахтер" узнает соперников по Лиге Еропы. Жеребьевка 1/8 финала начнется в 14:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию. Ранее мы рассказывали, что "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.

Участники 1/8 финала Лиги Европы:

"Рейнджерс", "Базель", "Истамбул Башакшехир", "Рома", ЛАСК, "Вольфсбург", "Байер", "Вулверхэмптон", "Хетафе", "Шахтер", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Севилья", "Копенгаген", "Олимпиакос".

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Еще один участник 1/8 финала определится в перенесенном на 28 февраля матче "Зальцбург" – "Айнтрахт". Правда, в первом матче немцы разгромили соперника 4:1 и вряд ли упустят путевку в следующий раунд.

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Кстати. вратарь "Шахтера" рассказал, что тренер кричал в перерыве с "Бенфикой". Андрей Пятов не помнит такой отвратительной игры, как команда показала в первом тайме.

Смотрите полный обзор матча "Бенфика" – "Шахтер"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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жеребьевка Лига Европы Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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