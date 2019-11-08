Оргвыводы: из киевского "Динамо" уходит вице-президент по трансферам

Евгений Красников / Фото: FootBoom

Вице-президент киевского "Динамо" Евгений Красников, отвечающий за трансферную политику, решил покинуть клуб. Об этом сообщил на YouTube канале программы "ТаТоТаке" ее ведущий Михаил Спиваковский. Напомним, вчера "Динамо" сыграло вничью 1:1 с датским "Копенгагеном" в Лиге Европы.

Смотрите, как "Динамо" не забило 11-метровый, но смогло отыграться.

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Стало известно, что состоялась встреча Евгения Красникова с Игорем Суркисом. "Что бы кто ни говорил, отношения у них нормальные, рабочие, – сказал журналист. – Проблема только в том, что взгляды на развитие клуба и его кадрового потенциала у них не совпадают. Поэтому Красников попросил освободить его от занимаемой должности и отпустить на вольные хлеба".

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Интересно, что совсем недавно Суркис дал Красникову добро на приход новых легионеров. Однако к окончательному решению стороны еще не пришли. Скоро должна состояться еще одна встреча функционеров, на которой и определится судьба Красникова в "Динамо".

На свой пост Евгений пришел в августе 2018 года. Широкую известность он получил на должности спортивного директора харьковского "Металлиста", которую занимал в 2005-2013 гг.

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