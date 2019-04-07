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Оскорблял мать: форварду "Атлетико" Диего Косте грозит дисквалификация до конца сезона

Сегодня, 11:19

Испанский нападающий не сдержал эмоций в матче против "Барселоны"

Диего Коста спорит с арбитром
Диего Коста спорит с арбитром. Фото: AFP
Оскорблял мать: форварду "Атлетико" Диего Косте грозит дисквалификация до конца сезона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9b2/60e/5ca9b260eaccc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9b2/60e/5ca9b260eaccc.jpg Футбол Испанский нападающий не сдержал эмоций в матче против "Барселоны"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может быть отстранен Ла Лигой на 8 матчей, сообщает Marca. В игре 31-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:2) форвард был удален с поля на 28-й минуте за оскорбление главного арбитра встречи Хесуса Хиль Мансано.

Рефери матча указал в рапорте, что Коста оскорбил его мать. За это форварду грозит отстранение на 4 игры. Еще 4 матча он может пропустить из-за того, что хватал судью за руки после того, как увидел перед собой красную карточку. Если испанец получит отстранение на 8 матчей, он в этом сезоне Примеры больше не сыграет.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал три результативные передачи. В его пассиве восемь желтых карточек, но удаление в матче с "Барселоной" стало первым в сезоне.

Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.

Напомним, что сегодня в Харькове состоится центральный матч Кубка Украины – донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" в рамках 1/4 финала. "Шахтер" – "Динамо" смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции.

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Тег чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Диего Коста

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СЭ

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