Основной вратарь сборной Хорватии завершил международную карьеру

Голкипер французского "Монако" Даниэль Субашич принял решение завершить свои выступления за сборную Хорватии. На счету 33-летнего голкипера 44 матча в футболке сборной. За "клетчатых" вратарь выступал с 2009 года. На ЧМ-2018 Субашич вместе со сборной Хорватии дошел до финала и стал серебряным призером турнира.

"Я принял решение уйти задолго до чемпионата мира, потому что хотел закончить карьеру участием в чемпионате мира, это было моей мечтой. У каждого из нас есть свой срок, и мы должны решать, как долго можем играть. Возможно, я мог бы пройти еще один цикл, но, возможно, это было бы слишком долго", – написал Субашич в Instagram, также поблагодарив своих товарищей по команде.

Вчера карьеру в сборной Хорватии завершил нападающий Марио Манджукич. Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии.

Несколькими днями ранее карьеру в сборной Испании завершил Жерар Пике. Защитник "Барселоны" решил сосредоточиться на клубной карьере.

После провала на ЧМ-2018 карьеру в сборной Германии завершил Марио Гомес. Гомес успел поиграть на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016, но в триумфальном мундиале 2018 года участие не принимал.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.