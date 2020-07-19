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"Особенный" ушел в загул: женатый Моуринью праздновал победу с загадочной подружкой-блондинкой

19 июля, 17:33

Елена Павлова Елена Павлова

Жозе после победы над "Арсеналом" прямиком со стадиона отправился не к себе домой

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, который давно состоит в браке, после победы над "Арсеналом" в прошлое воскресенье, 12 июля, прямиком со стадиона отправился в дом блондинки Прю Картер-Робинсон, сообщает The Sun. Ранее Жозе Моуринью назвал позором решение суда по делу "Манчестер Сити".

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Издание отмечает, что к дому девушки Моуринью пришел в той же одежде, которую носил во время игры. К тому же на руке португальского специалиста были очень дорогие часы. Жозе приехал на Audi 4x4 с покупками из супермаркета и вошел в дом.

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Есть информация, что Прю знакома с португальцем еще со времен его работы в мадридском "Реале", а в прошлом году их заметили во время совместного отдыха на пляже в Катаре. Тогда же британские СМИ приписывали паре роман.

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Напомним, что Жозе женат на Матильде Моуринью, с которой они вместе более 30 лет. У них есть двое взрослых детей. Впрочем, слухи о проблемах в семье португальского тренера появились после того, как он возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2016 году. Во время своей работы в клубе португалец жил в отеле в Манчестере, в то время как его семья обосновалась в лондонском особняке.

Ранее мы также писали, что Жозе Моуринью на карантине освоил новую профессию, а женщина на стадионе "Тоттенхэма" не поверила.

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роман Жозе Моуринью Тоттенхэм

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