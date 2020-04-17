Остановите его кто-то: 42-летний Буффон договорился с "Ювентусом" о новом контракте

Итальянский голкипер будет играть за туринский клуб еще один сезон

Итальянский ветеран Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с "Ювентусом". По информации Tuttosport, 42-летний итальянец переговорил с президентом клуба Андреа Аньелли, и они оба согласились продлить контракт голкипера до 2021 года. Буффон решил подписать новую сделку на тех же условиях, что и текущий контракт.

В текущем сезоне Буффон провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и трижды сыграл на ноль. В декабре Буффон сравнялся по числу игр в чемпионате Италии с легендарным капитаном "Милана" Паоло Мальдини. Оба имеют по 647 матчей в серии А.

Кстати, ранее Буффон побил другой рекорд Мальдини, который казался вечным. Голкипер провел больше всех матчей среди итальянцев на клубном уровне во всех турнирах.

Реклама

Также недавно Буффон провел 51-й "сухой" матч в Лиге чемпионов и стал вторым в списке самых возрастных игроков. Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера". Надежнее него в турнире выступает только Икер Касильяс, правда испанец давно находится вне игры из-за проблем с сердцем.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" в чемпионате Италии до карантина:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама