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Остановите его кто-то: 42-летний Буффон договорился с "Ювентусом" о новом контракте

17 апреля, 14:41

Александр Трикиша

Итальянский голкипер будет играть за туринский клуб еще один сезон

Итальянский ветеран Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с "Ювентусом". По информации Tuttosport, 42-летний итальянец переговорил с президентом клуба Андреа Аньелли, и они оба согласились продлить контракт голкипера до 2021 года. Буффон решил подписать новую сделку на тех же условиях, что и текущий контракт.

В текущем сезоне Буффон провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и трижды сыграл на ноль. В декабре Буффон сравнялся по числу игр в чемпионате Италии с легендарным капитаном "Милана" Паоло Мальдини. Оба имеют по 647 матчей в серии А.

Кстати, ранее Буффон побил другой рекорд Мальдини, который казался вечным. Голкипер провел больше всех матчей среди итальянцев на клубном уровне во всех турнирах.

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Также недавно Буффон провел 51-й "сухой" матч в Лиге чемпионов и стал вторым в списке самых возрастных игроков. Голкипер "Ювентуса" оставил свои ворота в неприкосновенности в поединке против "Байера". Надежнее него в турнире выступает только Икер Касильяс, правда испанец давно находится вне игры из-за проблем с сердцем.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Интер" в чемпионате Италии до карантина:

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чемпионат Италии Ювентус Турин Джанлуиджи Буффон

Источник: Сегодня|Спорт

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