"Оставили одного на пять ступенек и он успел подраться": как легенда МЮ влипал в истории при охране

Когда Уэйн Руни выбирался в свет, то был очень непредсказуем

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и капитан "Красных Дьяволов" Гари Невилл рассекретил имя футболиста, с которым ему было труднее всего справляться. Ранее мы сообщали, что легенда МЮ предоставил свои отели зараженным коронавирусом.

"Руни. К нему нужно было приставлять охранника во время каждого выхода в свет. Я брал на себя эту ответственность. Я любил Уэйна, он был отличным парнем, но в молодости он был немного… Как бы это сказать… Когда мы ходили с ним куда-нибудь, он был немного непредсказуемым", – признался Невилл на канале Sky Sports в YouTube.

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"Помню, как однажды за ним приглядывал охранник – я буквально приставлял к нему человека. Мне всегда казалось, что Уэйн был мишенью для людей на улице – фанаты пытались задеть его и вывести из себя. Так вот, охранник остался наверху лестницы и передал Руни другому охраннику, который ждал внизу. И Уэйн подрался на лестнице – прямо между охранниками! Это всего 10 ступенек, и его буквально оставили одного на пять ступенек! С ним всегда было непросто, но он был славным парнем", — подытожил легенда МЮ.

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