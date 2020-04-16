Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Оставили одного на пять ступенек и он успел подраться": как легенда МЮ влипал в истории при охране

16 апреля, 19:22

Елена Павлова

Когда Уэйн Руни выбирался в свет, то был очень непредсказуем

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и капитан "Красных Дьяволов" Гари Невилл рассекретил имя футболиста, с которым ему было труднее всего справляться. Ранее мы сообщали, что легенда МЮ предоставил свои отели зараженным коронавирусом.

"Руни. К нему нужно было приставлять охранника во время каждого выхода в свет. Я брал на себя эту ответственность. Я любил Уэйна, он был отличным парнем, но в молодости он был немного… Как бы это сказать… Когда мы ходили с ним куда-нибудь, он был немного непредсказуемым", – признался Невилл на канале Sky Sports в YouTube.

Читайте также: Легенда сборной Англии почти два года боролся с властями, чтобы обзавестись трактором

"Помню, как однажды за ним приглядывал охранник – я буквально приставлял к нему человека. Мне всегда казалось, что Уэйн был мишенью для людей на улице – фанаты пытались задеть его и вывести из себя. Так вот, охранник остался наверху лестницы и передал Руни другому охраннику, который ждал внизу. И Уэйн подрался на лестнице – прямо между охранниками! Это всего 10 ступенек, и его буквально оставили одного на пять ступенек! С ним всегда было непросто, но он был славным парнем", — подытожил легенда МЮ.

Реклама

Мы также писали, что Руни выступил против сокращения зарплаты игрокам:"Почему футболисты стали козлами отпущения?"

Смотрите, как Уэйн Руни забивал за "Эвертон"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка охранники Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Гари Невилл

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Переболевший коронавирусом футболист:
Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"Футбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командамФутбол
Бывший капитан
Бывший капитан "Динамо" назвал человека, который пугает его не меньше, чем коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...