От коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист

Полузащитник перволигового "Миная" Игорь Вагин, ставший первым украинским футболистом, кто заразился коронавирусом, полностью излечился от инфекции. Об этом в интервью Football.ua сообщил спортивный директор закарпатского клуба Сергей Кополовец. Отметим, что Вагин был первым и единственным подтвержденным случаем заболевания коронавирусом в украинском футболе.

Ранее мы писали, что Вагин сдал положительный тест 7 мая. Футболист сразу же был изолирован, а руководство клуба дало указание проверить всех игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания.

Отметим, что "Минай" идет в группе лидеров Первой лиги и претендует на выход в Премьер-лигу, а также дошел до полуфинала Кубка Украины, где встретится с киевским "Динамо". Ранее мы писали, что из-за пандемии в Первой лиге Украины готовят финиш в беспрецедентном формате. В классическом виде первенство доигрывать не будут. Для определения судьбы путевок в УПЛ могут провести мини-турнир.

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Ранее мы сообщили, что от коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба. Федорюк был президентом буковинцев в 1993-1998, 2007-2010 годах.

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