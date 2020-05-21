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От коронавируса излечился первый заразившийся украинский футболист

21 мая, 20:18

Александр Трикиша

Игорь Вагин сдал положительный тест в начале мая

Полузащитник перволигового "Миная" Игорь Вагин, ставший первым украинским футболистом, кто заразился коронавирусом, полностью излечился от инфекции. Об этом в интервью Football.ua сообщил спортивный директор закарпатского клуба Сергей Кополовец. Отметим, что Вагин был первым и единственным подтвержденным случаем заболевания коронавирусом в украинском футболе.

Ранее мы писали, что Вагин сдал положительный тест 7 мая. Футболист сразу же был изолирован, а руководство клуба дало указание проверить всех игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания.

Отметим, что "Минай" идет в группе лидеров Первой лиги и претендует на выход в Премьер-лигу, а также дошел до полуфинала Кубка Украины, где встретится с киевским "Динамо". Ранее мы писали, что из-за пандемии в Первой лиге Украины готовят финиш в беспрецедентном формате. В классическом виде первенство доигрывать не будут. Для определения судьбы путевок в УПЛ могут провести мини-турнир.

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Ранее мы сообщили, что от коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба. Федорюк был президентом буковинцев в 1993-1998, 2007-2010 годах.

Смотрите, как "Ингулец" из Первой лиги играл в финале Кубка Украины-2019 с "Шахтером"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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первая лига коронавирус Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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