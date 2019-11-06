От "легенды" до "нет места в сборной": как отреагировали на уход Ракицкого из сборной Украины

Ярослав Ракицкий / Фото: AFP

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Сегодня прозвучала громкая новость для украинского футбола – защитник Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Правда, защитник "Зенита" перестал вызываться в национальную команду со времен переезда в Россию в январе 2019-го, хотя сам уверяет, что ждал приглашения от Андрея Шевченко на протяжении всего года.

На решение Ракицкого отреагировали многие украинские футболисты, поигравшие с Ярославом в "Шахтере" и сборной. Сообщение с прощанием со сборной "лайкнули" Александр Караваев, Николай Морозюк, Исмаили, Богдан Бутко, Иван Петряк, Тайсон, Евгений Коноплянка, Андрея Пятов и другие, а Александр Зинченко и Иван Ордец кроме поддержки оставили комментарии из одного слова: "Легенда".

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Также на сторону футболиста стал украинский тренер Игорь Гамула, долгое время работающий в различных российских командах. Он считает, что решение не вызывать Ракицкого в сборную исходило не от Шевченко.

"Однозначно политическое решение. Ракицкий мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Ситуация вынудила принять его такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий. Конечно, все может быть, Ракицкий может вернуться. Может завтра в стране поменяется ситуация, не может же быть постоянно что-то одинаковым", – цитирует Гамулу издание "Спорт день за днем".

Другие подписчики под постом в Instagram напомнили футболисту о "странных болезнях" накануне матчей "сине-желтых" и принципиальном отказе исполнять гимн Украины перед матчами, а также ему досталась порция критики за переезд в Россию.

"У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен – он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И да, футбол – это политика. Удачи Ярик – это был твой осознанный выбор, – так прокомментировал заявление Ракицкого экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко.

Ракицкий провел за сборную Украины 54 матча и забил четыре мяча. Вместе с национальной командой принимал участие в финальной части Евро-2012 и Евро-2016. Напомним, вчера клуб Ракицкого "Зенит" проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов со счетом 0:2.

Смотрите гол Ракицкого в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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