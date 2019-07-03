От немцев – до киприотов: обнародован список пяти ближайших соперников "Шахтера"

Команда Луиша Каштру намерена проводить по два матча в день. Среди оппонентов – "Копенгаген" и АПОЭЛ

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" назвал всех своих соперников на втором тренировочном сборе в Австрии. С 3 по 12 июля чемпионы Украины будут готовиться в австрийском Фельдене – при этом на данном этапе подготовки подопечные Луиша Каштру проведут сразу пять контрольных матчей. Причем в весьма интенсивном формате. В частности, 5 и 8 июля у "горняков" предусмотрено по два спарринга в день.

Пятница, 5 июля

13:00. "Шахтер" – "Юрдинген" (Крефельд, Германия)

18:00. "Шахтер" – "Копенгаген" (Копенгаген, Дания)

Понедельник, 8 июля

13:00. "Шахтер" – "Нови-Сад" (Нови-Сад, Сербия)

19:00. "Шахтер" – "Вольфсберг" (Вольфсберг, Австрия)

Четверг, 11 июля

18:30. "Шахтер" – "АПОЭЛ" (Никосия, Кипр)

Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

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