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Выходные закончились: "Шахтер" отправился в Австрию на второй сбор

3 июля, 10:48

Донецкий клуб будет готовиться к старту сезона в австрийском Фельдене

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После двух дней выходных донецкий "Шахтер" вернулся к работе и отправился на второй тренировочный сбор в Австрию. Второй сбор "горняков" пройдет в австрийском Фельдене с 3 по 12 июля. Напомним, первый этап чемпиона Украины к новому сезону прошел в Германии.

В Германии "Шахтер" провел два спарринга – 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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