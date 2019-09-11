От Сан-Марино до Косово: как сборная Англии пропустила самый быстрый гол за 26 лет

В отборочном поединке Евро-2020 косовары забили англичанам на 34-й секунде матча

Бериша забивает Англии / Фото: AFP

Сборная Англии пропустила гол от команды Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 уже на 34-й секунде. Отличился полузащитник "Лацио" Валон Бериша. Для англичан это самый быстрый пропущенный мяч за последние 26 лет. Несмотря на это, команда Гарета Саутгейта победила – 5:3.

В ноябре 1993 года Англия пропустила самый быстрый гол в истории – в отборе ЧМ-1994 игрок сборной Сан-Марино Давиде Гуалтьери поразил ворота англичан на 8-й секунде.

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Напомним, вчера сборная Украины сыграла товарищеский матч с Нигерией. Мы вели онлайн матча Украина – Нигерия с видео голов и яркими фотографиями. Подопечные Андрея Шевченко по ходу матча уступали с разницей в два мяча, но сумели уйти от поражения, забив дважды за две минуты.

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