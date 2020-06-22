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Отдашь три миллиона и процент от прибыли: за какое нарушение придется раскошелиться "Марселю"

22 июня, 17:14

Елена Павлова Елена Павлова

Также вице-чемпиону Франции урезали состав

Французский футбольный клуб "Марсель" наказан на нарушение финансового фэйр-плей. По информации ESPN, гранд Лиги 1 "Олимпик" был оштрафован на три миллиона евро. Ранее "Марсель" и "ПСЖ" обвинили в заговоре по ликвидации "Лиона".

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Также организация будет в течение двух ближайших сезонов удерживать 15% прибыли провансальцев от участия в еврокубках. Помимо этого на три сезона "Марселю" урезана заявка на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вместо 25 футболистов клуб сможет вносить в список 23 фамилии.

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Отмечается, что "Марсель" может оспорить решение УЕФА в спортивном арбитражном суде. Напомним, что причиной штрафных санкций в отношении клуба стало нарушение условий соглашения с УЕФА, которое было подписано в июне 2019 года после установления факта нарушения правил финансового "фэйр-плей" – безубыточности бюджета.

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В чемпионате Франции, который завершили досрочно из-за пандемии коронавируса, "Марсель" занял второе место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Победителем турнира стал "Пари Сен-Жермен".

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Смотрите, как ранее "Марсель" выступал в еврокубках

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УЕФА Марсель наказание чемпионат Франции еврокубки финансовый фэйр-плей

Источник: ESPN

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