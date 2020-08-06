"Отговорок не ищу. "Шахтер" был лучше": тренер "Вольфсбурга" – о разгроме от "горняков"

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер назвал заслуженной победу "Шахтера" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который накануне состоялся на НСК "Олимпийский". Напомним, "Шахтер" разгромил немцев в Киеве 3:0, забив все три мяча в конце поединка, и с суммарным счетом 5:1 вышел в четвертьфинал евротурнира.

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- В первую очередь хочу поздравить "Шахтер" с выходом в четвертьфинал Лиги Европы, – заявил наставник "Вольфсбурга" Оливер Гласнер. – В обоих матчах, которые мы провели, соперник был лучше, быстрее. В игре мы старались использовать все запланированные наработки, тем не менее счет оставался неизменным – 0:0. У нас возникло несколько хороших моментов, и их нужно было использовать. Это и отмененный 11-метровый, и игра в большинстве на протяжении определенного времени. Мы действительно создали ряд опасных эпизодов в чужой штрафной. Но в конце матча противник проявил себя с самой лучшей стороны, и в целом я хочу сказать, что это заслуженная победа "Шахтера".



- Насколько Гилавоги может успешно действовать в защите?

- Мы выпустили Гилавоги, потому что он действительно хорошо проявляет себя в обороне. Пока был счет 0:0, мы могли играть так, как хотели. Однако ситуация обернулась противоположным образом. Должен признать, что мы на данный момент располагаем недостаточным количеством футболистов, которые могли бы обеспечить должную оборону.



- Как можете прокомментировать красные карточки?

- Та ситуация, что произошла у ворот "Шахтера", по моему глубокому убеждению, должна была привести к назначению пенальти. Мы могли повести в счете в том эпизоде. Что касается карточек, то первая желтая Брукса – согласно правилам, я с ней полностью согласен. Вторая – довольно спорная. Это была игра в мяч… Судья принял такое решение. Мне еще нужно посмотреть повтор того момента. Преимущество, которое мы получили после удаления Хочолавы, нам нужно было реализовывать, но не удалось.



- Какие у вашей команды планы на ближайшее время? Будет несколько выходных?

- Мы проработали все возможные исходы сегодняшней игры. Если и будем отдыхать, то не слишком долго, например, пару дней. Впереди много интенсивной работы, подготовка к Бундеслиге, квалификации Лиги Европы. Кроме того, у нас несколько травмированных, мы ждем их возвращения в состав.

Оливер Гласнер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"



- Возможно, причиной победы "Шахтера" стала разница в том, когда вы проводили свои предыдущие поединки?

- Говорить об этом – придумывать отговорки после матча. Я отговорок не ищу. Просто "Шахтер" показал себя наилучшим образом. Он показал отличную игру, он был лучше в нападении и обороне. Также это значит, что и мы со своей стороны действовали не столь эффективно и хладнокровно. "Шахтер" – более опытная команда, которая выступала в Лиге чемпионов. Сегодня она показала класс во всех аспектах. Нам остается лишь ставить перед собой новые цели и идти к ним.



- В какой момент вы поняли, что не пройдете дальше?

- Когда счет стал 0:2. Даже при 0:1 не все было потеряно. Ситуация после первого гола еще могла обернуться чем-то иным, – цитирует тренера "Вольфсбурга" Оливера Гласнера официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" – "Вольфсбург" 3:0. Обзор ответного матча

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Уже через пять дней "Шахтеру" предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы в Германии. Скорее всего, соперником "горняков" 11 августа в Гельзенкирхене будет "Базель", который в первом матче обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, а ответная игра состоится в Швейцарии 6 августа. Таким образом у соперников дончан будет на день меньше времени на отдых.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в гостях 2:1

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