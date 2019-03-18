Открытая тренировка сборной: Яремчука отпинали, а Степаненко готовится остановить Роналду

Подопечные Андрея Шевченко приступили к подготовке к старту отбора на Евро-2020

Руслан Малиновский раздает автографы болельщикам. Фото: ФФУ

Открытая тренировка сборной: Яремчука отпинали, а Степаненко готовится остановить Роналду Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd7/c9d/5c8fd7c9dca3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd7/c9d/5c8fd7c9dca3b.jpg 2019-03-18T19:42:55+02:00 Футбол Подопечные Андрея Шевченко приступили к подготовке к старту отбора на Евро-2020

Тренировка сборной, которая была открытой не только для СМИ, но и для болельщиков, собрала на трибунах "Олимпийского" около 1,5 тысяч поклонников команды. Каждого выходящего на поле игрока диктор объявлял персонально – в лучших традициях НХЛ. К слову, первыми из подтрибунки вышли Матвиенко и Малиновский. Руслана, как и Коноплянку дольше всего терзали расспросами журналисты. Ну а корреспондент "Сегодня" пообщался у кромки поля с Тарасом Степаненко – одним из немногих игроков нашей сборной, кому уже доводилось противостоять Криштиану Роналду (в группе ЛЧ-2015/16 "Шахтер" играл против "Реала")

- Тарас, как остановить эту футбольную машину?

- Да, это уникальный футболист, против которого тяжело играть всем защитникам мира. Поэтому нужно приложить максимум усилий, сыграть правильно – чтобы его закрыть. Понятно, что это нелегко, но ведь некоторым это удается. Будем надеяться, что и мы справимся. Сыграть против него персонально? Нет, не думаю, что кто-будет за ним индивидуально бегать. Ну, разве что при стандартах. Главное – каждому занимать правильную позицию, быть максимально внимательными и стараться забирать у Роналду пространство – вот то, что нам нужно будет делать.

Виктор Коваленко наблюдал за тренировкой партнеров со скамейки запасных. Андрей Шевченко еще на пресс-конференции сказал, что хавбек "Шахтера" испытывает некий дискомфорт. Но когда я подошел к Коваленко (он сидел, низко надвинув на глаза капюшон куртки и засунув руки в карманы) и поинтересовался, что именно с ним приключилось, Коваленко улыбнулся: "Все нормально. Надеюсь, завтра уже буду тренироваться".

Во время тренировки вратари занимались отдельно, а большая часть полевых игроков образовала большой классический квадрат – с двумя "собачками" в центре. Однако часть динамовцев – Цыганков, Миколенко, Шепелев и Бурда - а также примкнувший к ним Яремчук ушли в свою "песочницу". В своей компании они устроили перепасовку, в два касания каждый с одной целью - не дать мячу опуститься на газон. В одном случае - я специально засек время - снаряд находился в воздухе без малого две минуты. Того же, кто ронял снаряд, ждало публичное наказание – легкий пинок бутсой по "пятой точке" от остальных участников баттла. Естественно, с соответствующими шуточками. Чаще всех, как показалось, доставалось Яремчуку.

А вот Малиновский, Буяльский и Кравец стояли в сторонке от квадратов, время от времени делая упражнения на растяжку. В какой-то момент Кравец подошел к врачу сборной Артуру Глущенко, и получил от него какие-то наставления.

Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.

Также сообщалось об альтернативной сборной украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.