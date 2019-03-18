Шевченко: "Гражданство Мораеса для меня стало новостью. Но я буду на него рассчитывать уже сейчас"

Украинский наставник ответил на вопросы журналистов накануне старта отбора на Евро-2020

Андрей Шевченко. Фото: AFP

Шевченко: "Гражданство Мораеса для меня стало новостью. Но я буду на него рассчитывать уже сейчас" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fc1/721/5c8fc17213d85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fc1/721/5c8fc17213d85.jpg 2019-03-18T18:05:52+02:00 Футбол Украинский наставник ответил на вопросы журналистов накануне старта отбора на Евро-2020

Сегодня начался тренировочный сбор национальной команды Украины перед стартом "сине-желтых" в отборе к Евро-2020. По традиции, в первый день сбора прошла открытая тренировка сборной, которой предшествовала пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко. Из Лиссабона в Люксембург без заезда в Киев: стал известен график сборной Украины. Национальная команда встретится с болельщиками и сыграет два поединка отбора на Евро-2020.

Первый вопрос от "Сегодня": "Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Есть вероятность, что он сыграет уже в ближайших матчах сборной?"

"Для меня это тоже стало новостью. Я сегодня вечером свяжусь с представителями "Шахтера". Если у Мораеса действительно все в порядке с документами, то я буду на него рассчитывать уже сейчас", – признался Шевченко.

Также Шевченко спросили, как он планирует играть против лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Тяжело найти стратегию против лучших игроков мира, таких как Роналду. Наш шанс будет в командной игре. А стратегия будет простая – постараться держать Криштиано подальше от ворот, поскольку в штрафной площадке он очень опасен.

Коснулись журналисты и невызова новоиспеченного защитник санкт-петербуржского "Зенита" Ярослава Ракицкого: "Это было больше политическое решение?"

"Я не общался с Ярославом ни до того, как он принял решение о переходе, ни после. Но я, как главный тренер, принимаю то решение, которое лучшее для команды. И давайте этот вопрос больше не поднимать – я буду говорить только о тех игроках, которые есть в моем распоряжении", – сказал наставник "сине-желтых".

Главный тренер украинской сборной рассказал, что сейчас на сбор вызваны 27 игроков, но не все они отправятся на матчи отбора на Евро-2020. "На игры возьму 24-25 человек", – признался Шева.

Андрея Николаевича спросили, чему нужно уделить внимание в первую очередь, когда в твоем распоряжении футболисты с разных команд, чемпионатов и в разном психологическом состоянии.

"Большое внимание нужно уделить физическому состоянию. Чемпионат Украины не дает возможность футболистам играть весь матч с полной нагрузкой. В результате в игре сборной после 60-65 минуты как правило следует спад. Исключением не являются ни игроки "Шахтера", ни игроки "Динамо", и меня это, конечно, не устраивает. Так же нужно будет учесть и тот момент, что нам предстоят две гостевые игры, с длительными перелетами, а это тоже отнимет силы", – заявил Шевченко.

Последний вопрос касался одного из лидеров нашей команды Евгения Коноплянки из "Шальке". Журналисты поинтересовались, будет ли проблемой отсутствие игровой практики у нашего вингера.

"У Коноплянки нет игровой практики? Такая ситуация не нова. Но Женя всегда, когда приезжает в сборную, играет с подъемом и с желанием. Для него каждый вызов в сборную – это стимул", – резюмировал тренер.

Ранее Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут готовиться к матчам против Португалии и Люксембурга.

Также сообщалось об альтернативной сборной украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.