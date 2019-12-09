Отстранение России от чемпионатов мира и Олимпиад: появилась загадочная реакция ФИФА

ФИФА интригует / Фото: AFP

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В ФИФА отреагировали на санкции в отношении России, утвержденные исполнительным комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Напомним, за махинации с допингом Россию на 4 года отстранили от международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Однако пока что остается неясным, каким именно образом это решение ВАДА отразится на возможном выступлении сборной России по футболу на мировом первенстве-2022 в Катаре.

"ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА. Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций. Решение относительно возможного распространения санкций на футбол будет принято вместе с ними", – заявили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА)

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Ранее сообщалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Однако в Российском футбольном союзе рассчитывают, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России. "На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твердо убежден, что футбола эти запреты не коснутся", – заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Обзор последнего матча сборной России по футболу

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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