"Пацаны, кто сп***ил из комнаты трусы?": игроки "Динамо" смеются перед "Челси"
Динамовцы снимают напряжение накануне лондонского поединка в Лиге Европы
Перед матчем c "Челси" в 1/8 Лиги Европы, который начнется в четверг в 22:00, футболисты "Динамо" от души повеселились. Во время съемок программы "Бомбардир" польский защитник киевлян Томаш Кендзера и словенский вингер Беньямин Вербич отвечали на вопросы друг друга. Поляк неправильно ответил на вопрос о словенца, за что тот дал ему задание написать курьезное сообщение в командный чат. Томаш Кендзера выполнил задание на спор и на русском языке поинтересовался в чате у партнеров по команде, кто стащил его трусы. "Пацаны, кто сп***ил трусы из моей комнаты?", – написал Кендзера, вызвав бурный смех у одноклубников. В частности, вратарь Денис Бойко четырьмя смайликами показал, что просто угораех со смеху. На вопрос, есть ли в этом чате главный тренер, Кендзера ответил: "Нет". Хотя позже Александр Хацкевич наверняка имел возможность все увидеть в программе.
Напомним, Вербич сегодня против "Челси" не сыграет – у него перебор желтых карточек.
"Сегодня" проведут онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо". Напомним, ранее Сергей Ребров дал совет киевлянам совет, как справиться с англичанами. По мнению экс-тренера динамовцев, им нужно взять на вооружение модель игры "Аякса" против "Реала".
Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси"
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