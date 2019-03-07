"Пацаны, кто сп***ил из комнаты трусы?": игроки "Динамо" смеются перед "Челси"

Динамовцы снимают напряжение накануне лондонского поединка в Лиге Европы

Томаш Кендзера. Фото: Getty Images

"Пацаны, кто сп***ил из комнаты трусы?": игроки "Динамо" смеются перед "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/143/21c/5c814321c8d59.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/143/21c/5c814321c8d59.png 2019-03-07T18:22:37+02:00 Футбол Динамовцы снимают напряжение накануне лондонского поединка в Лиге Европы

Перед матчем c "Челси" в 1/8 Лиги Европы, который начнется в четверг в 22:00, футболисты "Динамо" от души повеселились. Во время съемок программы "Бомбардир" польский защитник киевлян Томаш Кендзера и словенский вингер Беньямин Вербич отвечали на вопросы друг друга. Поляк неправильно ответил на вопрос о словенца, за что тот дал ему задание написать курьезное сообщение в командный чат. Томаш Кендзера выполнил задание на спор и на русском языке поинтересовался в чате у партнеров по команде, кто стащил его трусы. "Пацаны, кто сп***ил трусы из моей комнаты?", – написал Кендзера, вызвав бурный смех у одноклубников. В частности, вратарь Денис Бойко четырьмя смайликами показал, что просто угораех со смеху. На вопрос, есть ли в этом чате главный тренер, Кендзера ответил: "Нет". Хотя позже Александр Хацкевич наверняка имел возможность все увидеть в программе.

Напомним, Вербич сегодня против "Челси" не сыграет – у него перебор желтых карточек.

"Сегодня" проведут онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо". Напомним, ранее Сергей Ребров дал совет киевлянам совет, как справиться с англичанами. По мнению экс-тренера динамовцев, им нужно взять на вооружение модель игры "Аякса" против "Реала".

Анонс двухраундового противостояния "Динамо" – "Челси"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Пацаны, кто сп***ил из комнаты трусы?": игроки "Динамо" смеются перед "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.