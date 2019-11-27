ПАОК – "Динамо": видео-трансляция ответного матча Юношеской лиги УЕФА

Реклама

В среду, 27 ноября, киевское "Динамо" U19 проводит ответный матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА против ровесников из греческого клуба ПАОК. Игра в Салониках на стадионе "Тумба" начнется в 17:00. Напомним, первый поединок этих команд в столице Украины завершился победой юношей "Динамо" над сверстниками из Греции со счетом 3:0.В той игре дублем в составе динамовцев отличилсячемпион мира среди молодежи Георгий Цитаишвили, а еще один мяч в свой актив записал Ярослав Надольский

Отметим, что комитет арбитров УЕФА назначил для работы на ответном матче киевлян и греков 37-летнего серба Новака Симовича, который в сезоне 2018/2019 был рефери на трех играх чемпионата Египта.

Читайте также: Михайличенко рассказал, куда из состава "Динамо" пропал чемпион мира

Подопечные Игоря Костюка прилетели в Грецию еще в понедельник утром, сделав пересадку в Стамбуле. Из холодного Киева динамовцы перебрались в теплые Салоники, где сейчас +17 градусов. По словам главного тренера "Динамо" U19, по прибытии команда полдня спала, а затем наставник "встряхнул" ее на тренировке.

"Счет комфортный, но соперник – команда высокого уровня. У нас были определенные проблемы, и мы постараемся их решить, не допустить ошибок, которые были в Киеве", – говорит Игорь Костюк

Читайте также: Очередь за Цыганковым: к числу претендентов подключился еще один гранд

Добавим, что победитель этой пары выйдет в стыковые матчи, где поборется за путевку в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, что основная команда "Динамо" в четверг сыграет в Лиге Европы с "Мальме" на чужом поле. Ранее команда Алексея Михайличенко в гостях разошлась миром с "Копенгагеном" – 1:1.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама