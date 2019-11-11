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Патриотическая татуировка тренера и травмированный Мораес: сборная Украины собралась в Киеве

11 ноября, 17:25

Футболисты готовятся к ключевым поединкам

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: ФФУ

Сборная Украины собралась после обеда в центре Киева. Сразу после заезда игроков ждал обед и небольшой отдых.

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Вечером команда провела тренировку, основною целью которой было восстановление кондиций. В большей степени это касается футболистов, которые не были задействованы в последних матчах за свои клубы или получали мало практики.

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За исключением Александра Зинченко, который проходит курс реабилитации в Англии, все остальные футболисты прибыли в расположение главной команды. В их числе и Жуниор Мораес, который во время матча "Шахтер" — "Динамо" покинул поле на носилках.

После этого все футболисты пройдут обследование и тогда станет ясно, кто из них сможет помочь сборной Украины.

Добавим, что 14 ноября в Запорожье наша команда сыграет в товарищеском матче с Эстонией. А 17 ноября команда Андрея Шевченко сразится в заключительной игре отбора к Евро-2020 с Сербией в Белграде.

Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Сербии сборная Эстонии Евро-2020

Источник: ФФУ

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