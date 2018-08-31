Паулу Фонсека: "Я бы хотел, чтобы "Шахтеру" в Лиге чемпионов попались другие соперники"

В четверг Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. На ней своих соперников узнал и единственный представитель Украины на этой стадии турнира. Чемпион страны "Шахтер" попал в квартет F, где компанию подопечным Паулу Фонсеки составили английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм". Главный тренер "горняков" прокомментировал итоги жеребьевки.

– Мы снова встретимся с одной из самых сильных команд мира – "Манчестер Сити". Также нам попались еще два крепких соперника. Я говорил сегодня утром, что "Лион" – один из тех клубов, которые я меньше всего хотел. Он занял третье место в прошлом году во Франции, там собраны отличные опытные игроки, физически сильные. Несколько раз видел их матчи вживую и могу сказать, что они демонстрируют очень хороший атакующий футбол. Поэтому, еще раз повторю, у нас будет серьезный соперник. То же касается и "Хоффенхайма". Думаю, третье место в Бундеслиге уже говорит о многом. Это также команда, демонстрирующая очень качественный футбол. У них молодой тренер, и они действительно удивляют в Германии. Все мы сейчас можем назвать фаворитом "МанСити", потому что он самый сильный в группе и главный кандидат на выход. В то же время я считаю, что "Шахтер", "Лион" и "Хоффенхайм" находятся примерно на одинаковом уровне и могут бороться за второе место. Хотел бы я других соперников? Да, вне всяких сомнений. Я предпочел бы, чтобы попались немного другие противники, с другими характеристиками. Но жеребьевка продиктовала свои условия, а мы отдадим все силы, чтобы подготовиться к этим важнейшим матчам группового этапа. Должны показать свой наилучший футбол, чтобы побороться с этими командами.

– Есть ли у "Шахтера" шанс пройти группу?

– Конечно, я в это верю. Если в прошлом году я даже в группе с "Наполи" и "МанСити" всегда говорил, что верю в наш проход дальше, то и сейчас я могу мечтать и думать о таком. Как я и сказал, главный кандидат – это "МанСити", а остальные три команды смогут побороться за второе место.

– Какой костюм вы наденете в этот раз, если выйдете из группы?

– Пока еще не думал и не знаю, но есть огромное желание пройти дальше. И если мы преодолеем групповой этап, то я многое могу сделать. Сейчас ничего не стану обещать, однако если снова нужно будет выполнить какое-то желание, то проблем с этим не возникнет. Главное, чтобы мы вышли из группы.

– В этом году будет сложнее играть с "Манчестер Сити"?

– Конечно, матчи с "МанСити" всегда трудны. С Гвардиолой команда очень сильна, и понятно, что в этом году она будет еще лучше.

– В какую группу из тех, что будут в этом розыгрыше, вы не хотели бы попасть?

– Это та группа, где "Ливерпуль", ПСЖ и "Наполи". Невероятно тяжелая группа, и, слава богу, мы не попали туда.

– Как оцените поддержку "Шахтера" в Харькове?

– Это был великолепный опыт Лиги чемпионов в Харькове, фантастический. И чего я действительно жду, что наши болельщики поймут, насколько необходима их поддержка не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате. Надеюсь, стадион будет заполнен всегда. Это очень важно для команды, для игроков. Я приглашаю всех наших болельщиков в таких сложнейших матчах поддержать нас, ведь это станет одним из решающих факторов. Мы ждем вас и верим. Что вы заполните стадион. Это очень важно для нас.

– "Шахтер" покинули несколько лидеров. Смогут ли новички их заменить?

– Как я уже говорил, ушли важные члены нашей команды, опытные футболисты. Факундо, Бернард и Фред были ценны для нас, особенно в Лиге чемпионов. Сегодня их с нами нет. У нас есть новые игроки. С огромной верой в себя мы будем выступать в Лиге чемпионов. И, конечно же, я жду, что эти молодые ребята смогут адаптироваться и помочь в Лиге чемпионов.

– С кем и где вы хотели бы провести первый поединок?

– Мне всегда нравится играть первый матч дома. Я бы хотел встретиться либо с "Хоффенхаймом", либо с "Лионом".

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– У вас был спор с тренерами. Кто оплатит ужин?

– Выиграл я. По крайней мере угадал одну команду – "Хоффенхайм". А Нуну Кампуш угадал "Лион" и "Хоффенхайм". Поэтому у меня и Нуну будет завтра ужин, оплаченный остальными членами тренерского штаба. Еще хочу обратиться к болельщикам. Спасибо, что вы с нами, большое спасибо, что поддерживаете нас! Знаю, что вы с огромным энтузиазмом смотрели эту жеребьевку. Теперь "Шахтер" должен продолжать работу и наилучшим образом подготовиться к играм, а вам, нашим болельщикам, следует хорошо поддерживать команду на стадионе. Надевайте символику "Шахтера", болейте за клуб и помогайте ему! Мы рассчитываем на вас уже в первом матче Лиги чемпионов, чтобы вместе мы были еще сильнее и вместе смогли победить в стартовой игре.