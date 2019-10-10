"Перед нами стоит задача победить": Шевченко рассказал о матче с Литвой

Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Реклама

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Литвы. Ранее мы писали, что защитник сборной Украины вернулся в строй.

"Перед нами стоит задача победить в завтрашнем матче. Сборная должна провести все оставшиеся поединки на определенном уровне. Я не считаю, что при победе над Литвой мы полностью решим исход отборочного цикла. И это настроение я передаю ребятам. Прежде всего, потому что у них есть ответственность перед болельщиками за результат. Турнирная таблица говорит о том, что есть варианты. Это нужно учитывать и настраиваться на победу в каждом матче", – отметил главный тренер.

"С Миколенко все нормально. У него было даже не повреждение, а определенный дискомфорт. Мы дали ему несколько дней на восстановление, протестировали. Вчера Виталий провел полноценную тренировку, и будет готовиться к игре. То же самое касается и остальных футболистов – все находятся в оптимальной форме", – добавил Шевченко.

Читайте также: Сенцов вместе с другими освобожденными пленниками посетят матч Украина – Португалия

"Важно добиться положительного результата, а для нас это только победа. Мы играем дома, перед нами стоят большие цели. Игроки настраиваются на матч, хотят показать хороший футбол и добиться результата", – подытожил наставник.

Также добавим, что болельщики футбола Украины и России продолжают вспоминать и обсуждать знаменитый матч между сборными этих стран, который прошел в Москве в 1999 году. Реакция соцсетей 20 лет спустя на это событие.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама