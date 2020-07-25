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Перед уходом в "Реал" украинский футболист распрощался с "Овьедо"

25 июля, 14:22

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вратарь Андрей Лунин помог испанской команде сохранить место во втором дивизионе

Сезон 2019/2020 в большинстве национальных чемпионатов Европы завершен, и клубы уже думают о будущем. В том числе и один из грандов – мадридский "Реал", в котором будет выступать представитель нашей страны. Вчера мы писали, что украинца Лунина вернут в "Реал", а сына Зидана отчислят.

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Последние полгода Андрей Лунин провел в аренде в "Овьедо" во втором испанском дивизионе. Неделю назад Лунин помог "Овьедо" победить и сохранить прописку в Сегунде. В частности 21-летний вратарь отыграл шесть матчей без пропущенных мячей. Перед отъездом в "Реал" уроженец Харьковской области адресовал в соцсетях теплые слова своим уже бывшим одноклубникам на испанском, которым неплохо овладел:

"Сезон американских горок завершился. Хочу поблагодарить клуб "Реал Овьедо", футболистов и тренерский штаб за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе. Я получил огромный опыт, мне было приятно бороться за этот клуб и город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего".

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Недавно определили, что лучшим вратарем чемпионата Испании стал конкурент украинца.

Смотрите, как сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче с Андреем в воротах

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футбол Сборная Украины Реал Мадрид Андрей Лунин Овьедо

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