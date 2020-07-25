Перед уходом в "Реал" украинский футболист распрощался с "Овьедо"

Сезон 2019/2020 в большинстве национальных чемпионатов Европы завершен, и клубы уже думают о будущем. В том числе и один из грандов – мадридский "Реал", в котором будет выступать представитель нашей страны. Вчера мы писали, что украинца Лунина вернут в "Реал", а сына Зидана отчислят.

Реклама

Последние полгода Андрей Лунин провел в аренде в "Овьедо" во втором испанском дивизионе. Неделю назад Лунин помог "Овьедо" победить и сохранить прописку в Сегунде. В частности 21-летний вратарь отыграл шесть матчей без пропущенных мячей. Перед отъездом в "Реал" уроженец Харьковской области адресовал в соцсетях теплые слова своим уже бывшим одноклубникам на испанском, которым неплохо овладел:

"Сезон американских горок завершился. Хочу поблагодарить клуб "Реал Овьедо", футболистов и тренерский штаб за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе. Я получил огромный опыт, мне было приятно бороться за этот клуб и город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего".

INSTAGRAM

Недавно определили, что лучшим вратарем чемпионата Испании стал конкурент украинца.

Смотрите, как сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче с Андреем в воротах

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама