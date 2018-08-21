Переход Роналду в "Ювентус" поднял рейтинги смотрения чемпионата Италии

Поединок первого тура "Кьево" – "Ювентус" на канале Sky Italia смотрели более двух миллионов человек

Более двух миллионов телезрителей наблюдали за дебютной игрой футболиста туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в чемпионате Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport. "Ювентус" в субботу со счетом 3:2 обыграл на выезде "Кьево" в матче первого тура чемпионата Италии. Игра стала для Роналду дебютной в Серии А. Португалец вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, однако отличиться забитым мячом не смог.

По данным Gazzetta dello Sport, за матчем наблюдали 2 330 234 телезрителя, что является четвертой по величине телеаудиторией в истории канала Sky Italia.

В дебютном матче Криштиану вратарь "Кьево" после столкновения с Роналду попал в больницу с переломом носа. Стефано Соррентино потерял сознание после удара о ногу Роналду и был заменен, также у него диагностировали травму шейного отдела позвоночника.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" в июле за 112 миллионов евро.

Напомним, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.