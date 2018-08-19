Вратарь "Кьево" после столкновения с Роналду попал в больницу с переломом носа

Стефано Соррентино потерял сознание после удара о ногу Роналду и был заменен

Голкипер "Кьево" Стефано Соррентино получил травму в матче первого тура чемпионата Италии против "Ювентуса". В одном из эпизодов Соррентино столкнулся с новичком туринцев Криштиану Роналду, после чего потерял сознание и не смог продолжить встречу, уступив место на поле своему партнеру по команде Андреа Секулину.

Медицинское обследование показало, что в результате столкновения с капитаном сборной Португалии у Соррентино диагностирован перелом носа, а также травма шейного отдела позвоночника.



















Встреча, прошедшая в Вероне в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов Италии. Матч с "Кьево" стал дебютным в серии А для Криштиану Роналду, который вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

"Кьево" – "Ювентус" – 2:3 (1:1)

Голы: Хедира, 3 (0:1). Стемпиньски, 38 (1:1). Джаккерини, 56 – с пенальти (2:1). Бани, 75 – в свои ворота (2:2). Бернардески, 90+3 (2:3)

Игра началась с минуты молчания из-за трагедии, произошедшей в результате обвала моста в Генуе во вторник.

Напомним, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.