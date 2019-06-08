Перелом не подтвердился: стали известны подробности травмы лидера молодежной сборной Украины

Автор трех голов на чемпионате мира U-20, скорее всего, пропустит полуфинальный поединок

Денис Попов. Фото: Getty Images

Подозрение на перелом после рентгена и осмотра врачей у защитника молодежной сборной Украины U-20 Дениса Попова не оправдалось. Медики диагностировали у игрока дисторсию (растяжение) связок голеностопа. Напомним, украинец получил травму в матче 1/4 финала молодежного ЧМ-2019 против Колумбии (1:0).

Обзор матча Украина – Колумбия 1:0 на молодежном ЧМ

Сроки возвращения на поле зависят от процесса восстановления, но, скорее всего, полуфинальный матч ЧМ-2019 (U-20) Попов пропустит. Напомним, что в вторник, 11 июня, подопечные Александра Петракова в Гдыне встретятся с командой Италии – вице-чемпионом Евро-2018 (U-19). Отметим, что на турнире Попов провел пять матчей и забил три гола. Ранее букмекеры назвали фаворита в матче Украина – Италия в полуфинале молодежного ЧМ-2019.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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