Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Петраков расстроился, что тренером года в Украине признали не его, а Шевченко

15 июня, 13:39

Олег Люлька Олег Люлька

Наставника, с которым украинская "молодежка" выиграла чемпионат мира, обидело, когда ему предпочли Шеву

Александр Петраков признался, что его обидело решение Украинской ассоциации футбола признать лучшим тренером страны 2019 года не его, а Андрея Шевченко. Напомним, под руководством Шевченко главная сборная Украины в прошлом году, обыграв португальцев, вышла в финальную часть чемпионата Европы. Тогда как молодежная сборная Украины с Петраковым выиграла "золото" чемпионата мира U-20. Аккурат сегодня исполняется год грандиозному триумфу украинской "молодежки".

Отвечая на вопрос, было ли обидно, что УАФ назвала Шевченко лучшим тренером 2019 года, Петраков признался: "Врать не буду – очень расстроился.Меня журналисты спрашивали: "Кто победит: Шевченко или вы?" Спросил: "Шевченко приехал?" Они: "Приехал". Я: "Помощники тоже?" Они: "Да". – Значит, я проиграл"

Шевченко и Петраков

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

При этом Александр Петраков посетовал, что после выигрыша чемпионата мира-2019 не получил серьезных предложений о работе. Хотя хотел. "Конечно, хотел. Когда человек говорит, что чего-то не хочет – вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет. Прямо говорю – не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные", – сказал Петраков, который после триумфа-2019 возглавил юношескую сборную Украины (U-17)

Реклама

Александр Петраков

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Интересно, что сразу после победного ЧМ-2019 Петраков заявлял, что клубная работа ему неинтересна. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – говорил специалист. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

Напомним, что за выигрыш ЧМ-2019 молодежная сборная Украины получила солидную премию от Украинской ассоциации футбола. Команде Александра Петракова выплатили миллион долларов чистыми.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер лучший Андрей Шевченко Сборная Украины ФФУ сборная Украины U20 Александр Петраков

Источник: Профутбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять