Петраков расстроился, что тренером года в Украине признали не его, а Шевченко

Наставника, с которым украинская "молодежка" выиграла чемпионат мира, обидело, когда ему предпочли Шеву

Александр Петраков признался, что его обидело решение Украинской ассоциации футбола признать лучшим тренером страны 2019 года не его, а Андрея Шевченко. Напомним, под руководством Шевченко главная сборная Украины в прошлом году, обыграв португальцев, вышла в финальную часть чемпионата Европы. Тогда как молодежная сборная Украины с Петраковым выиграла "золото" чемпионата мира U-20. Аккурат сегодня исполняется год грандиозному триумфу украинской "молодежки".

Отвечая на вопрос, было ли обидно, что УАФ назвала Шевченко лучшим тренером 2019 года, Петраков признался: "Врать не буду – очень расстроился.Меня журналисты спрашивали: "Кто победит: Шевченко или вы?" Спросил: "Шевченко приехал?" Они: "Приехал". Я: "Помощники тоже?" Они: "Да". – Значит, я проиграл"

Шевченко и Петраков / Фото: ФФУ

При этом Александр Петраков посетовал, что после выигрыша чемпионата мира-2019 не получил серьезных предложений о работе. Хотя хотел. "Конечно, хотел. Когда человек говорит, что чего-то не хочет – вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет. Прямо говорю – не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные", – сказал Петраков, который после триумфа-2019 возглавил юношескую сборную Украины (U-17)

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Александр Петраков / Фото: Getty Images

Интересно, что сразу после победного ЧМ-2019 Петраков заявлял, что клубная работа ему неинтересна. "Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – говорил специалист. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

Напомним, что за выигрыш ЧМ-2019 молодежная сборная Украины получила солидную премию от Украинской ассоциации футбола. Команде Александра Петракова выплатили миллион долларов чистыми.

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