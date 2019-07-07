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Пинг-понг на отжимания: футболисты "Шахтера" устроили необычный баттл на сборах

7 июля, 13:31

Андрей Пятов вместе с Николаем Матвиенко сразился в поединке с Виктором Коваленко и Алексеем Шевченко

Футболисты донецкого "Шахтера" на сборах в Австрии заполняют паузы между тренировками и контрольными встречами баттлами в поединках по настольному теннису. Андрей Пятов вместе с Николаем Матвиенко сразился в поединке с Виктором Коваленко и Алексеем Шевченко. На кону стояло не просто звание лучшей команды сборов: проигравший должен был отжиматься от пола 50 раз. Хотите узнать кто победил? Смотрите видео на сайте segodnya.ua.

Второй сбор "горняков" продлится до 12 июля. В Австрии подопечные Луиша Каштру успели провести два спарринга – в один день. Сначала "Шахтер" не сумел обыграть " Юрдинген". Единственный гол в составе оранжево-черных Густаво Бланко Лещук, вернувшийся из аренды из "Малаги". А затем дубль Жуниора Мораеса принес "Шахтеру" победу над 13-кратным чемпионом Дании.

Напомним, на своем первом сборе "Шахтер" провел два спарринга - 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А затем "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

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Тег видео, Шахтер Донецк, Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Николай Матвиенко, Алексей Шевченко

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Сегодня|Спорт

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