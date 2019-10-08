По соседству с Шевой тренер "Зенита" с украинскими корнями женился на матери восьмерых детей

Уже дважды супруга Сергея Семака до последнего тянула со свадебной клятвой, размышляя - а не передумать ли

Свадьба Сергея Семака / Фото: Instagram

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Во вторник, 8 октября, в Италии на живописном берегу озера Комо, где имеет свою виллу и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, состоялась свадьба наставника "Зенита" Сергея Семака. 43-летний российский специалист, родившийся в Луганской области, вступил в брак с бывшей супругой Анной.

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Семак, ставший первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера, сделал предложение Анне недавно. Это произошло на борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Милан. Фишка этой свадьбы – в семье Сергея и Анны уже есть восемь детей: Илья, Майя, Семен, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.

"Я до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов, – написала у себя в Instagram супруга Сергея Семака Анна. – Моя помощница Лиза грозилась, что если не соберусь с духом, то будет все, как я не люблю – "корабли любви", "дорогие молодожены" и так далее по традиционному сценарию ЗАГСа"

"Два последних дня перед свадьбой я провела одна – прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления, как будто до последнего оставляя себе мысль, что моя свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий – могу и передумать. Может передумать Сергей. Важно, что это решение стало для нас обоих осознанным, зрелым"

"Взяв за точку отсчета наших новых отношений первое июня 2019 года, я анализировала все, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее – как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу"

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"Я благодарна судьбе за этот тяжёлый отрезок моей вне семейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть. За это время я избавилась от страхов, перестала слушать советы и зависеть от чужого мнения, подружила между собой своих субличностей, поймав идеальный баланс, научилась принимать решения самостоятельно, выстроила чёткие личные границы, чем качественно изменила жизнь свою и жизнь моих близких. Я благодарна тем, кто был со мной рядом в непростой период моей жизни, тем, кто не давал оценок, не учил как надо поступать, а просто верил в меня, заряжая жизненной энергией"

"Я благодарна мужчине, который стоя в стороне терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого. Я не могла ему не поверить – он человек, у которого слова никогда не расходятся с делом", – заключила Анна Семак

Отметим, что ассистентом Сергея Семака в "Зените" является украинец Анатолий Тимощук. Недавно его экс-жена Надежда рассказала, как продала Тимощука за 13 миллионов долларов.

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