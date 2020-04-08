Победитель Лиги чемпионов попал в аварию вместе с дочкой: стали известны последствия

Знаменитый норвежец Йон Арне Риисе, фееривший в составе "Ливерпуля", угодил в ДТП у себя на родине

Бывший защитник "Ливерпуля" норвежец Йон Арне Риисе и его 19-летняя дочь Ариана были госпитализированы после автомобильной аварии, которая произошла накануне, 7 апреля, в Норвегии. Риисе вместе с дочерью возвращались домой.

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Экс-футболист столкнулся с другой машиной, когда объезжал дорожное препятствие. Благо, Йон и Ариана избежали серьезных травм. Они были в сознании сразу после ДТП – обоих сегодня выписали из больницы.

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Йон Арне Риисе выступал за "Ливерпуль" с 2001 по 2008 год. В составе "красных" норвежец завоевал семь трофеев, включая титул Лиги чемпионов (2005) и Кубок Англии (2006). Защитник играл также за "Олесунн", "Монако", "Рому", "Фулхэм", АПОЭЛ, "Дели Дайнамос" и "Ченнай Титанс". Риисе завершил карьеру профессионального футболиста в 2016 году.

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Ранее мы рассказывали, что бывший футболист молодежной сборной Англии призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover. Джек Грилиш, который является капитаном бирмингемской "Астон Виллы", вляпался в грандиозный скандал.

Смотрите сюжет о ДТП с участием пассажирских суден

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