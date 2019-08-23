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Победитель Лиги чемпионов войдет в историю чемпионата Англии

23 августа, 11:56

"Ливерпуль" близок к подписанию рекордного контракта

"Ливерпуль" выиграл ЛЧ-2019

"Ливерпуль" выиграл ЛЧ-2019 / Фото: AFP

Английский "Ливерпуль" скоро подпишет сумасшедший спонсорский контракт, который станет самым выгодным в истории английской Премьер-лиги.

В мировом футболе больше всех на спонсорских сделках зарабатывает "Барселона". Каталонский клуб получает более 100 миллионов евро в год, а вот в АПЛ по этому показателю лидирует "Манчестер Юнайтед" с заработком в 82 миллиона евро.

Однако в ближайшее время "Ливерпуль", вероятно, станет новым лидером по этому показателю. В данным момент "мерсисайдцы" получают ежегодно 50 миллионов евро, но уже со следующего сезона заключат новый контракт с другим спонсором. Эта сделка станет станет рекордной в истории АПЛ.

Напомним, что в захватывающем поединке "Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти со счетом 5:4. Онлайн "Ливерпуль" – "Челси" был доступен в трансляции на нашем сайте.

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Трофеи Ливерпуля за всю историю: 

Кроме того,  впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил. 

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2019

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Источник: Forbes

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