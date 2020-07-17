Побьет рекорд Ярмоленко: названа сумма, за которую "Аталанта" расстанется с Малиновским

Покупал итальянский клуб Руслана Малиновского за 13,6 млн евро, а продать может в два раза дороже

Появилась информация о том, на каких условиях "Аталанта" может в нынешнее трансферное окно расстаться со своим украинским полузащитником Русланом Малиновским. Как мы писали ранее, Малиновский признан лучшим игроком чемпионата Италии после карантина, обойдя Алексиса Санчеса из "Интера" и Пауло Дибалу из "Ювентуса".

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, маловероятно, что Руслан Малиновский в следующем сезоне будет выступать за другой клуб. Но все-таки полностью этого варианта исключать нельзя.

На данный момент клуб из Бергамо оценивает 27-летнего украинского полузащитника как минимум в 20 миллионов евро. Но если футболист продолжит прогрессировать в том же духе, президент "Аталанты" Антонио Перкасси не согласится расстаться с ним менее, чем за 25-30 миллионов евро.

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Напомним, Малиновский перешел в "Аталанту" из "Генка" прошлым летом за 13,6 миллиона евро. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2024 года. На счету полузащитника в Серии А – 7 голов и 4 ассиста в 29 матчах. При этом благодаря результативным действиям Руслана в последних поединках "Аталанта" даже получила шанс побороться с "Ювентусом" за чемпионство.

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Отметим, что самым дорогим переходом украинского игрока в истории футбола, по данным Transfermarkt, является трансфер Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" в 2006-м за 44 млн евро. Второе место делят Дмитрий Чигринский и Андрей Ярмоленко, уходившие соответственно из "Шахтера" и "Динамо" в "Барселону" и "Боруссию" за 25 млн евро.

Таким образом, если Малиновский сменит клуб за 30 млн евро, то станет вторым по дороговизне украинским футболистом всех времен.

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