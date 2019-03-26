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Побил рекорд Бензема и почти сравнялся с Трезеге: 20-летний Мбаппе феерит в сборной Франции

Сегодня, 12:32

Форвард "ПСЖ" стал героем встречи против Исландии в отборе на Евро-2020

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: AFP
Побил рекорд Бензема и почти сравнялся с Трезеге: 20-летний Мбаппе феерит в сборной Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9ff/7c3/5c99ff7c32bb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9ff/7c3/5c99ff7c32bb7.jpg Футбол Форвард "ПСЖ" стал героем встречи против Исландии в отборе на Евро-2020

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира Евро-2020 против Исландии.

Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч к 22 годам и 9 месяцам.

Кроме этого Килиан Мбаппе набрал 3 (1+2) очка по системе "гол+пас" в матче с Исландией (4:0). Игрок "ПСЖ" первым за 18 лет забил не менее 12 голов за национальную команду в 30 играх. В 2001 году Давид Трезеге забил в 30-м матче за "трехцветных" 15-й мяч.

Кильян Мбаппе дебютировал в сборной Франции в 2017 году в возрасте 18 лет 95 дней. Это второй результат в истории команды после Марьяна Висньески. В 2018 году он стал в составе сборной чемпионом мира.

Ране мы писали, что "Реал" собирается купить Килиана Мбаппе за 280 млн евро. Мадридский клуб планирует две суперпокупки в летнее трансферное окно.

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

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Тег сборная Франции, Карим Бензема, Давид Трезеге, Килиан Мбаппе

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СЭ

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